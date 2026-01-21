板橋榮家結合臺北榮總智慧醫療 AI預警照護心律不整長輩





臺北榮民總醫院遠距醫療暨雲端照護中心積極推動「運用智慧遠距12導程心電圖及時照護心血管疾病」，將專業醫療服務直接送達榮家第一線。團隊秉持「主動找出風險、提早介入追蹤」的精神，透過深入基層的義診活動與遠距監控機制，讓長輩在需要的時刻，能獲得即時且合宜的醫療支持，為高齡住民築起一道健康安全的防線。

舉板橋榮家為例，北榮團隊透過單導程心電圖廣篩與12導程成長期個案追蹤，成功在篩檢過程中發現住民出現房室傳導阻斷等潛在心律異常。隨後立即將個案納入定期追蹤與專屬照護路徑，藉由及早介入有效降低惡化風險。針對篩檢後疑似心律不整的住民，團隊更結合風險分級與 AI 預警推播通知，確保照護不再僅限於「一次性篩檢」，而是轉化為「持續性守護」。

廣告 廣告

臺北榮民總醫院遠距醫療暨雲端照護中心張世霖主任指出，遠距醫療的核心價值在於設備、系統與專業團隊的整合。在機構端，透過心電圖監測與紅、橘、綠風險分級，能精準辨識高風險個案並減少照護盲點；在慢性病管理上，則以定期篩檢與追蹤為軸心，降低併發症的發生機率。

板橋榮家主任陳桂美表示，未來北榮將把這套成熟模式延伸至板橋榮家以外場域，讓偏鄉與機構長輩同樣享有可近、可用、可持續的醫療照護，透過各界合作夥伴的力量，讓智慧醫療不只是新科技，而是長輩每天都感受得到的安心與溫暖，把照護做得更早、更細緻、更有人情味。

更多新聞推薦

● 「人形立牌」代替賴清德出席彈劾審查 邱毅轟「懦弱」：連做個男人的資格都沒有