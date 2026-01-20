板橋榮家關懷行 揚善青年播歡笑

慈濟志工安排60位新北蘆洲區揚善青年，前往板橋榮民之家，關懷爺爺奶奶們，這些青年更是發揮自己的才能，帶來娛樂節目，讓老人家，能夠享受短暫的天倫之樂。

舞獅舞進榮民之家，傳遞祝福。雖然動作不盡專業，台下熱情的回應，讓台上賣力演出的青年，很信心。

青年志工 何明璟：「親力親為的感覺，然後跟其他人一起互動，一起做比較善意的一些幫助，這種東西讓自己的內心，滿溫暖的，也滿開心能夠出來參加。」

60位慈濟蘆洲區揚善青年，發揮自己的專長，與長輩們拉近距離，彼此享受天倫時刻。

青年志工 蔡佳臻：「其實爺爺奶奶都很熱情，雖然有些爺爺奶奶，可能動作不大，或是他們可能無法說很大聲，或是做很大的動作，但是他們其實都很積極回應我們。」

經典歌曲一播放，完全喚回長輩們的記憶，猜出歌名，一點都不困難。學習音樂的田育安，隨機應變，臨時加碼邀請答對的人唱一小段，瞬間化身成歌王和歌后。

青年志工 田育安：「一開始是討論說，大家全部唱完歌之後，再統一發放獎勵，那因為今天看爺爺奶奶們，都比較活躍一點，所以我們基本上就是，每一輪都會發放禮物。」

孩子們也送上親手做的環保小燈籠，結好緣。

回到慈濟板橋園區，分享的時刻，對於行善行孝要及時，引發共鳴。

