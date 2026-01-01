板橋榮家115年元旦升旗 風雨無阻榮民長輩展現愛國心





中華民國 115 年元旦清晨，儘管天空飄著細雨，板橋榮家依然展現出「風雨生信心」的精神辦理升旗典禮，這對長輩來說不僅是新年的開始，更是一場動人的愛國見證，這場典禮從司儀到旗手皆由長輩親自擔綱，長輩們在雨中互相扶持共同展現對國家的真摯情操。

典禮於上午7時30分準時開始，在細雨紛飛中，長輩自發擔任司儀，以渾厚嘹亮的嗓音引導儀式進行，最令人動容的是，擔任旗手的韓彌生與沈遠峰兩位長輩，在雨中互相扶持、彼此提醒，以顫抖卻堅定的雙手繫上國旗，行動不便的長輩們，發揮「老兵互助」的精神，有人撐傘、有人領唱，共同完成莊嚴的升旗儀式。

為了讓身心暖和起來，活動邀請梁麗娟老師帶領動感健康操，在充滿活力的口令下，長輩們跟著節拍伸展肢體，用熱情擊退寒雨。隨後在「灰熊樂團」薩克斯風吹奏下，全體大合唱「國家、中華民國頌」等愛國歌曲，並由榮家陳桂美主任親自發送應景的「祝福圓蛋（元旦）」，寓意「圓圓滿滿」，長輩們從主任手中接過暖呼呼的圓蛋，象徵新的一年諸事圓滿。

板橋榮家主任陳桂美表示，長輩們不畏天候，主動要求擔任重要司儀與旗手職務，這種將國家與榮譽置於首位的精神，是當代最好的教育典範，更是為115年注入最強大的正能量，活動在溫馨的大合照中圓滿落幕，期許115年全體平安、榮家共好。

