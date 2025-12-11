板橋榮家12月份慶生會 苗栗榮欣志工專程北上祝壽

【民眾新聞葉柏成新北報導】板橋榮家日前舉辦年12月份慶生活動，更迎來一股跨縣市的暖流—苗栗縣榮民服務處榮欣志工團隊一行約20人特別北上送暖，使慶生活動倍添溫度與情誼，現場洋溢溫馨與喜悅。

板橋榮家主任陳桂美表示，榮民服務體系秉持「榮民在哪裡，服務到那裡」理念，透過各地榮服處與榮欣志工形成綿密的「榮民生活安全網」，提供電話問安、居家服務與陪同就醫等多元協助。

《圖說》板橋榮家陳桂美家主任(左1)及苗栗榮服處總幹事(右1)與12月壽星合影並致贈生日。〈板橋榮家提供〉

她說，此次苗栗志工的愛心行動，讓長輩深刻感受跨縣市的溫暖支持，也展現榮家努力營造友善環境的用心。榮家期盼每月慶生活動都能成為長輩感受「家」的溫度的重要時刻，陪伴大家邁向健康長壽、幸福安康的生活。

苗栗縣榮民服務處榮欣志工團隊由苗栗榮服處總幹事率領，不僅親切問候住民長輩，也帶來滿滿關懷與善意。志工們捐贈八寶粥、米果及喜瑞爾等營養穀物，將心意化為實質補給，為長輩們注入暖心能量；並與長輩熱情互動、噓寒問暖，更讓現場氣氛溫馨熱絡。

《圖說》板橋榮家陳桂美家主任與12月壽星合影並致贈生日禮金及蛋糕。〈板橋榮家提供〉

板橋榮家為祝福本月壽星，特別準備200元生日禮金與蛋糕，並於當日午餐加菜同慶。慶生會首先於養護堂登場，陳桂美主任向壽星逐一致贈禮金並合影留念，在《生日快樂歌》旋律中笑聲不斷。最後，在長輩與來賓共同高歌中畫下溫馨句點，留下珍貴美好回憶。