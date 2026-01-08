板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治

即時中心／徐子為報導

新北市板橋區文化路二段、民生路口今（8）日上午10時許發生一起死亡車禍，一輛拖板車在該路口違規右轉，撞上卓姓腳踏車女騎士。卓女當場左大腿骨折、意識仍清楚，警消獲報到場趕緊將其送醫急救，但無奈到院後傷勢惡化，搶救後仍不幸宣告不治。警方已傳喚司機並扣車，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

新北海山警分局表示，今上午10時20分獲報，板橋區文化路與民生路口發生交通事故，計有1人受傷，所幸並無生命危險。



據了解，轄區江翠派出所與交通分隊派員到場，係張男駕駛拖板車行經上址時未依標誌標線違規右轉，不慎碰撞騎乘自行車的卓女，所幸卓女意識清楚，暫無生命危險，目前已送往亞東醫院救治。



張男酒測值為0，交通違規部份依違反道路交通管理處罰條例第48條舉發；現場依規定拍照、測繪，並調閱監視器影像，以釐清事故原因。另事故現場已於10時53分排除，恢復往來人車通行。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

