板橋殯儀館工程地質有疑慮 周勝考發起萬人聯署籲議會嚴格把關

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府推動板橋殯儀館「優化工程」引發地方高度關注。新北市議員周勝考近日在議會與地方說明會中嚴正指出，市府未取得民意共識，卻計畫將建築樓地板面積放大13倍，並於地質條件複雜區域進行大規模地下開挖，已明顯偏離程序正義，也暴露行政運作失序風險，要求市府立即撤回計畫，重新評估對居民安全與公共利益造成影響。

周勝考表示，新北市殯葬管理處過去曾爆發集體貪污弊案，遭監察院提出糾正，顯示主管監督與內控機制長期失靈。如今在信任基礎尚未修補情況下，再度推動高風險公共工程，令人難以放心。他以三峽BOT案為例，指出市府因決策草率遭法院判賠數百萬元，前例仍在，行政團隊理應更加謹慎，如今選擇在望月公園所在的高風險地質區深挖地下層，無異讓市民居住安全承擔不必要風險。

周勝考指出，根據土地使用分區示意資料，望月公園基地緊鄰住宅區與學區，周邊人口密集。且板橋屬沖積平原，地質鬆軟、地下水位偏高，大型地下停車空間施工過程容易引發鄰房受損疑慮。他說，在缺乏透明監督、社會溝通不足情況下貿然動工，一旦發生沉陷或損害，後果恐由地方居民承受。

多名家長向周勝考陳情，只希望孩子能平安上下學。雖然法規明確要求殯葬設施應與學校保持距離，市府卻透過都市計畫操作方式排除限制，讓殯葬車隊未來每日進出住宅與校園周邊。原本提供居民與學童休憩空間的望月公園，面臨變更用途與地下開挖命運，讓地方憂心公共空間逐步消失。

周勝考進一步指出，裕民街夜市距離望月公園約3百公尺，屬板橋重要商圈。殯儀館擴建工程帶來的人車流量、交通壅塞與空氣污染，恐直接衝擊夜市經營環境。市府若執意推動計畫，等同犧牲在地商圈與居民生活品質，換取一項缺乏社會信任的行政規劃。

而針對望月公園地下停車工程，周勝考指出，基地面積接近一萬平方公尺，擋土支撐與地下水位監測需求極高。在過往殯葬處內控失靈紀錄仍未釐清前，外界對工程履約管理與鄰損防範能力自然抱持高度疑慮。若再度出現行政疏失引發法律爭議，最終承擔責任者仍是全民。

周勝考與多名民代發起萬人連署，呼籲議會嚴格把關，市府運用法條排除學校距離限制，已背離法制精神。他說，殯葬管理體系信任危機尚未解除，卻強推高風險工程，不只涉及地質安全，也關乎板橋居民尊嚴與生活權益。

照片來源：新北市議員周勝考服務處提供

