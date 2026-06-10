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社會中心／綜合報導

昨天（9）下午，新北市板橋區台藝大附近，一名駕駛拒檢逃逸，狠踩油門給員警追，警匪追逐戰一路追了快3公里，過程中，員警開了八槍，但駕駛沒在怕，繼續狂逃，甚至企圖衝撞警方跟民眾車輛，最終整輛車卡在巷弄內，狼狽被逮！駕駛不僅毒駕，車內被起出三種毒品、武士刀。

被警車和大批員警包圍，但駕駛沒在怕，繼續踩油門。

警方趕緊朝右前車輪開槍，一連開好幾槍，車子依舊不停。

追到另一處路口，警方大聲喝斥，駕駛就是不下車。

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板橋毒駕拒檢衝撞！警「狂轟8槍逮人」 起獲毒品、武士刀

板橋毒駕拒檢衝撞 警「狂轟8槍逮人」（圖／板橋分局） 幾名員警圍上來，拿警棍大力敲打窗戶，最後終於將人拉下車。警方還從他車上搜出毒品，原來這名58歲李姓男子不但毒駕還藏毒！

新北市板橋區，6/9下午4點多，員警當時在信義路附近巡邏，發現他開賓士車未依規定變換車道，準備上前盤查，結果他猛踩油門跑給警察追，一路追了2.8公里，上演警匪追逐戰，還一度要衝撞警方，員警更是直接跳下機車，拿著手槍對轎車連開八槍。

板橋毒駕拒檢衝撞！警「狂轟8槍逮人」 起獲毒品、武士刀

板橋毒駕拒檢衝撞 警「狂轟8槍逮人」（圖／板橋分局） 協助擋車民眾：「我車停在這裡，後面有人要追他，他就想說硬闖過去。」

毒駕變成亡命之徒一路狂逃2.8公里，嫌犯臉部跟手部都受傷，這下面臨毒品罪跟公共危險罪，再怎麼會逃，也逃不過優勢警力。

原文出處：板橋毒駕拒檢衝撞！警「狂轟8槍逮人」 起獲毒品、武士刀

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