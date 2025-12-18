板橋民生路積水惹議 黃淑君會勘促地下道改善

（記者陳志仁／新北報導）板橋民生路及大漢橋匝道積水問題長期困擾用路人，新北市議員黃淑君18日接連召開兩場會勘；針對「新埔民生站地下道復舊工程」及「大漢橋板橋端路面與匝道口淹水」，邀集市府相關單位現勘研商，釐清問題癥結，要求分階段改善排水與通行安全，以確保用路人與行人安全。

圖／新北市議員黃淑君前往大漢橋板橋端的路面會勘。（新北市議員黃淑君提供）

黃淑君表示，會勘中針對新埔民生站地下道復舊工程進度、施工期間對通行動線及排水的影響進行說明與檢討；同時就大漢橋板橋端路面缺陷填補情形、排水孔與側溝清理狀況、橋面與匝道洩水坡度，以及平面道路雨水排放路徑等重點項目深入討論，並同步檢視是否影響行人空間與周邊交通安全。

黃淑君指出，地下道及周邊道路若長期積水，不僅造成民眾通行不便，也容易衍生交通事故風險，尤其在豪雨或夜間視線不佳時更具危險性；她強調，相關工程與改善措施必須兼顧施工品質、排水效能與使用者安全，不能僅止於短期應急處理。

黃淑君已要求市府相關單位依照會中研商結論，分階段辦理地下道復舊工程及路面排水改善作業，並訂定明確時程，確實落實執行，後續將持續追蹤改善進度，確保相關措施能符合實際使用需求，避免問題一再發生；此外，針對周邊公共自行車使用安全議題，預告將於下週會勘，讓板橋地區道路環境更安全。

