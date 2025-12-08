板橋氣爆住戶急逃生 想返家取藥嘆：何時能進去？

新北市 / 綜合報導

今(8)日凌晨板橋發生氣爆意外，事發當下有住戶趕緊逃跑，一位阿嬤回想起當時的情況心有餘悸，而且她得服用高血壓等藥物，卻完全來不及拿，只能在外頭等待，想知道何時能回家。另外，周邊住戶也被波及，像是玻璃被震碎，還有飾品店的耳環掉落等。目前新北市工務局及新北市土木技師公會，除了要釐清氣爆發生原因，也要確認大樓的結構是否受損。

大樓陽台破出一個大洞，還有一片木板懸空，地面全是掉落下來的外牆磚瓦，今日凌晨板橋重慶路一棟大樓發生氣爆， 住戶說：「我在睡覺碰，我就(驚醒)，我要拿藥啊，什麼藥都沒拿下來，來看看什麼時候可以進去拿東西，(幸好)沒燒起來如果燒起來就死了。」住戶回想當時連忙逃跑，只能暫時在旅館過夜，就連身上穿的衣服，就是早上才買的，另外周邊住戶也被波及。

記者VS.周邊住戶說：「玻璃震壞了是不是，破掉。」仔細看窗戶破了一個小洞，雖然這民宅不是發生氣爆的大樓，但爆炸威力讓住戶相當擔憂。記者VS.周邊住戶說：「那個震度會不會擔心你們的結構，也受到影響，對啊對啊。」周邊首飾店整面耳環也被震到地面，老闆忙著整理，新北市長侯友宜與工務局長，還有新北市土木技師公會，一大早趕到現場了解情況，透露大樓內部已經嚴重變形。

台北市工務局長馮兆麟說：「二樓跟三樓的樓地板部分，那個地方已經有一個隆起的現象，還有在後陽台的部分，員工休息室那個地方都已經脫離。」就怕氣爆破壞整棟建物的結構，新北市土木技師公會，將會逐層檢視受損情況。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說：「這個必須配合拆除的動線，讓我們進去之後，再做一些必要的檢視，才可以確認是否可以讓，原來的住戶回去使用。」

新北市長侯友宜說：「波及到5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院，不過因為爆炸的威力滿大的，所以造成鄰損，爆炸的因素我們消防局還在鑑定當中。」

這起氣爆連路過的民眾也被波及，但對住戶來說能不能回家還是未知數，儘管能夠回去是否能住得安心，更是他們想知道的答案。

