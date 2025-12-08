板橋氣爆傷者出院 侯友宜：專案小組助住戶求償

（中央社記者曹亞沿新北8日電）新北板橋府中商圈定食8及爭鮮所在樓層今天凌晨發生氣爆，玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。

警消今天凌晨0時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳發生氣爆，消防局調派29車88人到場搶救。現場為9層RC建築物，爆炸點集中在2樓爭鮮和定食8，該層裝潢、招牌被炸毀，玻璃碎片也噴濺到1樓路面，周遭滿目瘡痍。

廣告 廣告

消防局表示，有5名路人遭碎片波及受輕傷（4女1男），其中1女拒絕就醫，其餘傷者分別送亞東醫院及雙和醫院；另有1名女住戶身體不適預防性送醫。目前送醫者皆已出院，現場周邊街道經過清理已在上班通勤時間前恢復正常。

消防局長陳崇岳表示，主要發爆點在2樓爭鮮和定食8，毀損範圍約50坪，現場發現4支瓦斯鋼瓶。經初步了解，2樓在晚上9時30分結束營業，最後一名員工是晚上10時離開，為何會在凌晨發生爆炸將進一步追查。

侯友宜今天早上前往現場視察表示，受波及的5名路人目前都已出院，確切爆炸原因仍在調查中，但因氣爆威力強大造成鄰損，目前現場至少就有6戶受損，實際有幾戶受損仍待鑑定，結構技師將與區公所等同仁一戶戶仔細檢查，同時已要求成立專案小組，協助受到鄰損的住戶依法求償。（編輯：黃名璽）1141208