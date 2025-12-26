板橋氣爆大樓鑑定出爐 耐震力稍降補強後可恢復

（中央社記者曹亞沿新北26日電）新北板橋府中商圈日前氣爆，今天建物結構安全鑑定出爐，新北土木技師公會表示氣爆後大樓耐震能力稍降，補強後仍可恢復，2樓事故點及3樓部分區域損壞較嚴重，建議暫時封閉。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨發生公安事故，重慶路12巷的2樓餐廳定食8疑似氣爆，建物玻璃、招牌等被炸飛，多名路人遭掉落的碎片砸傷，幸無大礙。

新北土木技師公會受託針對大樓進行結構安全鑑定，今天初步鑑定結果出爐。理事長丘達昌接受電訪表示，整體安全結構經修補後無大問題，大樓無需拆除。2、3樓部分區域明顯損壞，建議暫時封閉修復。

新北土木技師公會新聞稿說明，大樓原設計可承受的地震震度為4級至5級強，氣爆損傷2至3樓的局部結構後，抗震能力降為原本的96.9%，仍能承受的震度為4級至5級強。未來採取結構補強後，建築物仍能恢復原本的耐震能力。

公會指出，事故地點2樓的RC外牆全數毀損，已進行拆除，3樓RC梁均明顯裂開，建議暫時封閉修復，其餘區域可開放清理或修繕。位於氣爆事故點正上方的3樓樓板也明顯損壞，需重新修復後才可進出使用。

公會表示，1樓多為玻璃門窗毀損，無明顯結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業。4樓以上至9樓也多是門扇、窗戶變形破損，修繕後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用。地下室則為既有混凝土構造龜裂或瑕疵，應非氣爆事件所致。（編輯：林恕暉）1141226