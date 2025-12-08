板橋氣爆威力大震碎商家玻璃 對面住戶遭割傷

（中央社記者曹亞沿、王鴻國新北8日電）新北板橋府中商圈2樓餐廳今天發生氣爆，波及附近商家與住戶，1樓服飾店展示窗破碎、樓上醫美診所的地板也隆起，對面租客稱房間玻璃被震破，碎片割傷額頭。

新北板橋府中商圈、重慶路12巷巷口的2樓餐廳定食8及爭鮮今天凌晨發生氣爆，玻璃噴濺造成5名路人受傷，目前送醫者都已出院，事故原因待查。

因氣爆當下威力強大，建築物招牌、玻璃四濺，也波及到附近商家與住戶，樓下服飾店展示窗整片破裂，大樓共用樓梯也嚴重毀損。目前板橋區公所等人員已進場，拆除有危險疑慮的碎玻璃與門窗，之後再清理地面廢棄物。

新北市議員劉美芳、黃淑君皆到場會勘，工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會、板橋區公所都在現場協助後續處理並安置住戶。重慶路目前開放車輛通行，氣爆側行人道封閉。

餐廳對面的3樓房東表示，租客向他反映當時正在床上睡覺，氣爆當下房間窗戶玻璃被震破，額頭遭碎片割傷但無大礙。

位於定食8樓上的醫美業者表示，看到氣爆消息嚇一跳，幸好當時無人在店內，今天早上趕往現場發現大樓共用樓梯受損嚴重、店內地板也隆起，幾台機器疑似也被擠壓，可能好幾天都無法營業，詳細受損情形仍待評估，屆時將對肇事者求償。（編輯：張銘坤）1141208