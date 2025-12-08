板橋氣爆威力太猛「波及對面大樓」 侯友宜成立專案小組查鄰損

新北市板橋區重慶路上的住商混和大樓2樓的餐廳8日凌晨發生氣爆。李政龍攝



新北市板橋府中商圈的連鎖餐廳「定食8」，今（8日）凌晨近1時突然發生氣爆事故，二樓內部全毀，玻璃與裝潢炸裂波及5名路人1名住戶，其中5人送醫，所幸均為輕傷已出院。市長侯友宜上午勘查事故現場，表示目前還在釐清氣爆原因，鄰損部分已委託結構技師會同區公所逐戶檢查，市府專案小組也會協助受波及的民眾住戶依法求償。

侯友宜在氣爆事故現場受訪指出，爆炸威力確實很大，原因仍在調查中，待鑑定報告出來後再向社會報告。

鄰損部分，爆炸現場對面6戶已確定鄰損，還有幾戶還需鑑定中，將交由結構技師會同區公所、鑑定專家逐戶檢查，市府也已成立專案小組協助受鄰損的住戶依法求償。

此外，為顧及住戶安全，整棟樓已封鎖，市府已協助住戶安置，侯友宜說明，須等結構鑑定等報告出來後，確認建築沒有問題才會讓住戶回家。

