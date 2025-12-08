板橋氣爆威力超可怕「對面3樓玻璃也震碎」 租客睡夢中嚇醒緊急送醫

板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆，連對面住戶都遭波及而緊急送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆事故，位於大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳因不明原因爆炸，導致5位民眾受傷，所幸醫治後已無生命危險，而爆炸威力驚人，連對面建物的玻璃也被震破，住戶在睡夢中被驚醒緊急送醫，所幸傷者經救治後皆無大礙，現已出院。

根據現場畫面，板橋區重慶路、府中商圈凌晨1時許發生氣爆，幾乎整層被炸爛，強大爆炸力道讓裝潢都噴飛到道路上，畫面怵目驚心，還有多位民眾受波及。

現場共有5位路人和1位住戶遭受波及，因對面樓的玻璃也被震破，有租戶遭睡夢因身體不適而被緊急送醫，4名路人也受到輕傷，所幸經救治後已無大礙，確切氣爆原因則仍待進一步釐清。

