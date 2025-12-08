板橋氣爆建物結構恐受損禁出入 檢方分案調查

（中央社記者曹亞沿、王鴻國新北8日電）新北市板橋區府中商圈今天凌晨近1時餐廳疑似氣爆案，市府擔心建物結構受損，將拆梁柱裝潢鑑定，並禁止人員進出；新北檢已主動分案調查，將釐清全案是否涉人為疏失。

新北市板橋區府中商圈凌晨近1時發生公安事故，重慶路12巷的2樓餐廳定食8疑似氣爆，造成多名路人遭噴飛掉落的碎片砸傷，警消獲報派員搶救，共5人送醫。事故原因待查。

據了解，新北地檢署已依涉犯公共危險罪分他字案調查，將釐清是否涉及人為疏失。

廣告 廣告

新北市議會今天進行預算審查，在民進黨議員黃淑君質詢，消防局長陳崇岳及工務局長馮兆麟就氣爆案答詢。陳崇岳表示，傷者都已經出院，目前火災原因還在鑑定中。現場氣爆比較嚴重的地方有4支瓦斯桶，是目前鑑定重點。

馮兆麟表示，2樓到3樓的樓地板部分，已經有遭氣爆破壞，除了鋼筋外露，員工休息室後面的陽台也被破壞，梁柱部分在3樓發現有部分裂痕，為了確認安全，1到3樓梁柱的裝潢將進行拆除，以期就梁柱原貌做詳細安全鑑定。

馮兆麟表示，現場是9樓建物，主要是做餐廳及辦公室使用，在沒有鑑定完成並經確認安全前，現場是不能讓人員進出；陳崇岳表示，每1個案子都會照相及協助求償。（編輯：方沛清）1141208