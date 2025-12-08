板橋氣爆新北檢分案調查 市府：將鑑定建物結構安全 禁人員進出

新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生氣爆，5名路人遭噴濺的玻璃碎片砸傷送醫。新北地檢署已主動分案調查，將釐清全案是否涉人為疏失。新北市府表示，傷者均已出院，目前還在鑑定事故原因，由於現場樓地板遭破壞、鋼筋外露且梁柱出現裂痕，將拆除梁柱裝潢做安全鑑定，完成前禁止人員進出。

新北市板橋區府中商圈凌晨近1時發生公安事故，重慶路12巷二樓的餐廳定食8疑似發生氣爆，多名路人遭噴飛掉落的碎片砸傷，警消獲報派員趕往現場搶救，共5人送醫，目前送醫者皆已出院。事故原因待調查釐清。

據了解，新北地檢署已依涉犯公共危險罪分他字案調查，將釐清是否涉及人為疏失。

新北市板橋區府中商圈餐廳疑似氣爆案，消防局長陳崇岳（右二）表示，目前仍進行火調鑑定中；工務局長馮兆麟（左二）說，擔心建物結構受損，將拆梁柱裝潢進行安全鑑定，鑑定完成前禁止人員進出。（中央社）

新北市議會今天進行預算審查，消防局長陳崇岳及工務局長馮兆麟針對氣爆案答詢。陳崇岳表示，傷者都已出院，目前還在鑑定火災原因。現場氣爆較嚴重的地方有四支瓦斯桶，是目前鑑定的重點。

馮兆麟表示，二樓到三樓的樓地板部分已遭氣爆破壞，除了鋼筋外露，員工休息室後面的陽台也毀損，並在三樓梁柱發現有部分裂痕，為確認安全，將拆除一樓至三樓梁柱裝潢，以期就梁柱原貌做詳細安全鑑定。

馮兆麟表示，現場是九層樓建物，主要作為餐廳及辦公室使用，在鑑定尚未完成並經確認安全前，禁止人員出入現場；陳崇岳表示，每一個案子都會照相及協助求償。