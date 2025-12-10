板橋氣爆案波及周邊住戶商家 侯友宜：業者負賠償責任

板橋氣爆案波及周邊住戶和商家，新北市長侯友宜表示，業者要負起賠償責任。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區府中商圈「定食8」和「爭鮮」餐廳8日凌晨發生氣爆，波及路人及周邊住戶、商家，新北市長侯友宜今天表示，市府要求業者對於周遭的損壞、店家生計的影響，負起賠償責任，也邀請結構技師針對建物逐戶進行安全檢查。

侯友宜今天在市政會議後被問到板橋氣爆案的後續處置情形，他表示，事發後第一時間市府團隊跟區公所共同召開與住戶的檢討會議，希望業者針對這一次周遭的損壞，包括店家生計的影響，要負起賠償責任，昨天業者也同意要負起賠償的責任，以及善後所有相關問題。

侯友宜說，除此以外，市府請結構技師每一棟、每一戶進行安全檢查，完全無礙再加上修復以後，市民就可以回家，這部分都在進行當中。對於公共安全，昨天開治安會報他也特別要求，針對類似有公安疑慮的現象，要全面再落實檢查，市府會全力以赴。

