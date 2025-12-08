板橋氣爆案波及5路人 侯友宜：傷者已出院、鄰損依法求償

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區府中商圈「定食8」及「爭鮮」餐廳今天(8日)清晨1點多驚傳氣爆意外，波及5位路人；市長侯友宜上午7點多到現場勘災表示，5名路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院，但是爆炸造成鄰損，將由結構技師會同區公所逐戶檢查，市府也會成立專案小組，協助受鄰損的住戶依法求償。

侯友宜指出，板橋重慶路凌晨1點發生氣爆，波及5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院，不過因為爆炸的威力滿大的，所以造成鄰損，爆炸原因素消防局還在鑑定當中，將由結構技師會同區公所及鑑定人員，一戶一戶詳細檢查鄰損情形。

侯友宜說，目前看到對面將近有4戶、前面也有2戶受損，到底實際幾戶還要再鑑定清楚，他已要求成立專案小組，協助受到鄰損的房屋依法求償。至於爆炸的因素、與店家的關係，釐清以後再跟大家說明。現場雖然有桶裝瓦斯，但是詳細爆炸處在屋內哪一個地點，還是要等火災鑑定小組鑑定出爐。

他表示，為了整體住戶的安全，目前為止現場仍封鎖，但是交通已經打開維持順暢，等鑑定因素出來以後，確認結構沒有問題，才會讓住戶回到這個地點，住戶昨天晚上都已經安置完畢。

針對鄰損住戶的求償管道，侯友宜說明，市府會主動挨家挨戶去了解，至於損壞的部分，由住戶跟市府共同拍照存證，把鑑定因素找出來，誰要負責任，市府會跟住戶一起跟肇事者來求償。

侯友宜強調，會盡速把爆炸結構的問題，以及沒有受到損傷的部份逐漸開放，這是現在趕快積極處理的地方，不要影響後續、未來在這棟大樓工作的商家。

