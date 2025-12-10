板橋氣爆案 侯友宜：業者已同意賠償及善後

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市長侯友宜今天表示，板橋區府中商圈的餐廳疑似氣爆案件，業者已同意負起賠償責任及善後所有相關問題；受損建築也須經結構技師檢查，修復安全後住民就可回家。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，被問及板橋區氣爆案後續處理情形，業者是否願意負擔賠償責任，以及安置居民何時可以返回住處。

侯友宜說，案發第一時間，市府團隊與區公所與住戶召開檢討會議，市府特別要求業者針對周遭損壞，包括店家生計影響，要負起賠償責任。

廣告 廣告

他表示，業者9日也同意要負起賠償責任及善後所有相關問題，市府將請結構技師針對受損每棟住戶安全檢查，完全無礙後修復，市民就可以回到家，這部分都在進行中。

針對公共安全，侯友宜說，9日舉行治安會報時，特別要求針對類似有公安疑慮現象，要全面再落實檢查。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨近1時發生公安事故，重慶路12巷的2樓餐廳疑似氣爆，造成多名路人遭噴飛掉落碎片砸傷，警消獲報派員搶救，共5人送醫。

新北市府工務局表示，9日針對板橋區重慶路氣爆案召開說明會表示，預計1個月內完成初步鑑定報告，主要針對建築物整體結構安全及耐震能力，依鑑定結果採取補強或修繕措施。（編輯：陳仁華）1141210