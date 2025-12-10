板橋氣爆案 侯友宜：業者已同意賠償及善後
（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市長侯友宜今天表示，板橋區府中商圈的餐廳疑似氣爆案件，業者已同意負起賠償責任及善後所有相關問題；受損建築也須經結構技師檢查，修復安全後住民就可回家。
侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，被問及板橋區氣爆案後續處理情形，業者是否願意負擔賠償責任，以及安置居民何時可以返回住處。
侯友宜說，案發第一時間，市府團隊與區公所與住戶召開檢討會議，市府特別要求業者針對周遭損壞，包括店家生計影響，要負起賠償責任。
他表示，業者9日也同意要負起賠償責任及善後所有相關問題，市府將請結構技師針對受損每棟住戶安全檢查，完全無礙後修復，市民就可以回到家，這部分都在進行中。
針對公共安全，侯友宜說，9日舉行治安會報時，特別要求針對類似有公安疑慮現象，要全面再落實檢查。
新北市板橋區府中商圈8日凌晨近1時發生公安事故，重慶路12巷的2樓餐廳疑似氣爆，造成多名路人遭噴飛掉落碎片砸傷，警消獲報派員搶救，共5人送醫。
新北市府工務局表示，9日針對板橋區重慶路氣爆案召開說明會表示，預計1個月內完成初步鑑定報告，主要針對建築物整體結構安全及耐震能力，依鑑定結果採取補強或修繕措施。（編輯：陳仁華）1141210
其他人也在看
台灣NASA在屏東？南科聯手屏東打造「火箭聚落」 百億商機炸裂！
為探索南台灣發展太空科技產業的潛力與方向，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局與屏東縣政府日前假台北國泰萬怡酒店舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南臺灣太空產業布局，吸引來自產官學研的眾多代表出席，展開跨領域對話與合作交流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」
即時中心／林韋慈報導台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋食材專案抽驗結果，共抽查60件產品，其中6件不符合規定，不合格率達10%。不合格品項包括民眾常吃的蔬菜、花生粉及豆腐，甚至涉及多家知名火鍋店；違規情況涵蓋農藥殘留超標、花生粉檢出致癌物黃麴毒素，以及豆腐含非法防腐劑。衛生局已勒令業者下架，並將依法追查來源、開罰。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
爆非洲豬瘟！菲律賓宣布暫停台灣、西班牙豬肉進口
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導菲律賓農業部近日宣布，因西班牙與台灣爆發非洲豬瘟疫情，該國已暫時禁止自兩地進口生豬及豬肉相關製品，包括豬皮與用...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗縣抽驗家樂福、全聯等6大通路食品 重金屬風險檢驗結果出爐
民眾最擔心的重金屬風險，今年檢驗結果再度給出安心答案。苗栗縣政府衛生局針對賣場、超市、餐飲業、藥局、傳統市場及電商等六大通路，共抽驗34件市售食品，品項涵蓋米糧、蔬果、禽畜與水產品、嬰幼兒食品、飲品及調味品等多類別，檢測結果全數合格。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
桃園抽驗284件冬令食品 楊梅1連鎖火鍋店豆腐遭檢出苯甲酸
桃園市政府衛生局為保障民眾食用安全，近期抽驗市售湯圓、火鍋料及各類冬令食品。抽驗範圍涵蓋轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及食品製造業等場所，共計抽驗284件食品，其中楊梅某家連鎖火鍋店的1件板豆腐檢驗結果不符規定，並已依法處辦。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
北市抽檢火鍋料！雅香、辛殿花生粉含黃麴毒素 青江菜農藥超標
北市衛生局執行火鍋料專案抽驗，結果揭露六家知名火鍋店食材不合格，其中雅香自助火鍋城及辛殿麻辣鍋的花生粉被檢出含有黃麴毒素，青江菜與香菜則檢出農藥殘留超標。衛生局表示，此次抽驗共六十件產品，不合格率達百分之十，已要求相關業者立即下架問題產品。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北鳳梨酥名店藏「煤炭精靈」？ 業者退費：查來源
台北市 / 綜合報導 台北知名糕餅老店，傳出食安疑慮了嗎？有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是「煤炭精靈」，民眾表示第一時間有和店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者回應，已經有應消費者要求進行退費，也持續查明不明物的來源。而台北市衛生局今(9)日上午也已經派員到場稽查。 民眾在店門口排起隊伍 ， 準備入內選購 ， 台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥 ， 是不少人的必買品項 ， 也入選台北最佳伴手禮 ，不過有民眾，日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。當事民眾說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」業者表示，接獲投訴後已經回收有問題的食品，目前也還在查明異物來源，同時也應消費者要求退回一盒的費用，另外補一盒新的鳳梨酥補償。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」根據了解，台北市衛生局9號上午，已經派員到場稽查，無發現明顯缺失，店家後續也將持續追查不明物體來源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
在野二度封殺「1.25兆國防預算」 總統：讓民意審查｜#鏡新聞
立法院程序委員會，昨天（12/9）在野黨再次阻擋，1.25兆的國防特別預算的特別條例審查，今天（12/10）總統賴清德出席活動時，也特別停下來受訪，喊話在野黨應該理性務實，讓預算案進入審查，並根據民意進行刪減、調整。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 5
政院堅持不執行財劃法 國民黨團：卓榮泰已成土皇帝
立法院昨否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。立法院國民黨團今（9日）召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝」記者會，書記長羅智強表示，卓榮泰不執行財劃法，是毀憲亂政的土皇帝嗎？國民黨團嚴厲譴責，也會在立法院提出譴責案。自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查
政治中心／林靜、董子誠、SNG 台北報導總統賴清德今（10號）出席「亞洲民主人權獎」頒獎典禮，致詞提到當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家展開複合式威脅攻擊，而受訪時特別針對藍白再度在立法院封殺1.25兆國防特別預算，總統喊話在野，盼特別條例進委員會審查，希望面對外來威脅，應該團結一致對外。12月13世界人權日，總統賴清德和立法院長韓國瑜合體，參加民主基金會舉辦"亞洲民主人權獎"頒獎典禮，致詞再提民主是台灣堅守價值。總統賴清德：「全球民主倒退地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家，複合式威脅以及攻擊，守護民主與自由，是各國刻不容緩行動。」重申捍衛民主需要強大決心，但中國近來對日韓及台海周邊，進行各式軍事騷擾，賴總統除了表達嚴正譴責中國的暴力脅迫，更強調，提升我國國防力量是當前重要任務，但前一天藍白在立法院，再度封殺1.25兆國防特別預算，賴總統語重心長，盼在野黨別一再擋預算、朝野應共同支持保護國家的預算。國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）總統賴清德：「對內競爭難免，但對於外來的威脅，我們應該要團結一致對外，在野黨或是立法院都應該，理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會，就把它封殺掉，禮拜二的程序委員會，已經是第二次封殺，我們希望進入委員會審查，要刪減要調整的地方，我們也根據民意，大家來進行審查的工作。」國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）面對中國威脅，印太地區各國也都紛紛強化國防力量，進行區域合作，而日前日本發生規模7.5強震，總統也表達對日方的慰問關心。總統賴清德：「我要代表全國人民，對於日本日前發生的地震，表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續的救援救災工作，都能夠一切順利，我也看到我們，我國民眾到日本旅遊，剛好碰到這次地震，在旅館當中表達穩定的態度，我認為我們的表現也非常好。」無論是面對天災或中共的威懾恫嚇，日台都在同個民主陣線、攜手合作。原文出處：國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查 更多民視新聞報導世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結中國批台封鎖小紅書「反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」民視影音 ・ 1 小時前 ・ 2
北市抽驗火鍋料 鍋爸、辛殿上榜
天氣轉涼，許多民眾至火鍋店大快朵頤，台北市衛生局9日公布最新火鍋料抽驗結果，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等地，共計抽驗60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，不合格率10％，包括知名店家鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜，衛生局已令販售地點業者立即下架不符規定產品。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
保障民眾食用安全 桃市衛生局公布114年冬季應景食品抽驗結果
為保障民眾食用安全，桃園市政府衛生局近期抽驗市售湯圓、火鍋料及各類冬令食品。抽驗範圍涵蓋轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及食品製造業等場所，共計抽驗284件食品，其中1件板豆腐檢驗結果不符規定，已依法處辦。詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」區供民眾參考。衛生局10日表示，本次冬季應景食品抽驗品項包含湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、禽畜水產品、豆製品等產品，檢驗項目涵蓋微生物、防腐劑、非法定色素、農藥殘留、動物用藥等多項指標，此次抽驗中，有1件「板豆腐」檢出苯甲酸，其標準為不得檢出，衛生局已要求業者立即下架並停止販售，並將依食品安全衛生管理法第18條第1項及第47條第9款規定，處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局提醒，苯甲酸雖屬合法可使用之防腐劑，但不得添加於「豆腐類產品」（如豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐及豆漿），苯甲酸為水溶性物質，適量飲水可加速其代謝排出；惟若攝取過量，仍可能引發腹瀉、胃痛、心跳加快等不適症狀。衛生局呼籲，業者應遵守食品添加物使用規範，消費者在選購食品時亦應留意產品台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規
（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）為防範非洲豬瘟，高雄市政府近日啟動聯合稽查，大型電商、社群團購平台查察共2927件豬肉相關產品，另食品工廠、餐飲業、市場攤商等稽查共2648家，均符合規定。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 66
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 9
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 2 小時前 ・ 76
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 4 小時前 ・ 8