板橋氣爆案「定食8」早有警訊！餐廳漏氣3個月仍營業 釀慘禍

新北市板橋區發生嚴重氣爆事件，初步調查指向定食8餐廳的瓦斯鋼瓶管線異常所致。爆炸發生在員工休息室，當時擺放有3支20公斤及1支16公斤的瓦斯鋼瓶，造成後陽台嚴重炸毀，水泥鋼筋外露。據了解，餐廳瓦斯管線問題已存在兩至三個月，儘管12月5日曾叫修，但問題未解決的情況下仍繼續營業，可能成為此次氣爆的主因。

新北板橋府中商圈氣爆意外，二樓餐廳外牆，炸出大洞。（圖／TVBS）

爆炸威力驚人，造成二樓定食8與爭鮮兩間餐廳嚴重受損，窗戶全被炸破，紅磚明顯變形崩落，店內天花板掉落，牆壁部分消失，兩間店鋪幾乎成為廢墟。對面住戶表示，爆炸聲響極大，導致他們的玻璃門和二樓窗戶都破裂。從現場平面圖可見，爭鮮與定食8中間為廚房，後側員工休息室就是爆炸發生地點。雖然檢測顯示鋼瓶本身都合格，但爆炸威力相當於10個標準足球場總面積，造成二樓、三樓天花板都必須配合拆除。

土木技師公會理事長邱達昌表示，最嚴重的地方是爆炸點的上下區域，特別是二樓和三樓樓地板部分，那些位置已經出現隆起的現象。據調查，7號晚間最後離開餐廳的員工大約在10點到11點之間，而氣爆則發生在約一個多小時後。當時餐廳內無人也無火源，進一步強化了瓦斯管線脫落導致氣爆的可能性。

面對媒體詢問，定食8店長表示不方便對外發言，但該餐廳已透過文字回應，將主動慰問受傷民眾，並配合釐清氣爆原因。根據規定，住商混合大樓的業者每半年需由消防設備師進行檢測，再由消防局複查，而該大樓下半年的檢查已完成並確認合格。

目前火調科仍在釐清是否為瓦斯氣閥外洩導致氣爆。除了餐廳無法營業外，此次事件還波及其他樓層的公司和住家，業者後續將面臨相關賠償問題。

