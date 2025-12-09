板橋氣爆案 新北：1個月內完成初步鑑定報告

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府工務局今天針對板橋區重慶路氣爆案召開說明會表示，預計1個月內完成初步鑑定報告，主要針對建築物整體結構安全及耐震能力，依鑑定結果採取補強或修繕措施。

工務局表示，這次是2樓餐廳發生疑似氣爆案，整棟大樓共地上9層、地下3層，經專業技師初判，氣爆位置梁板有錯位分離，柱也有部分損毀。

工務局表示，在業者負擔鑑定費用下，預計1個月內完成初步鑑定報告。鑑定結果將分階段發布說明，並同步檢視樓梯間、地下停車場結構及電梯設備是否受損。

他表示，電梯部分將由管委會委請維護廠商進行專業檢測，大樓在鑑定期間暫時無法使用，將由管委會聘用24小時保全看守出入口，確保住戶財物安全，相關費用均由業者負擔。

工務局強調，持續要求各營業場所加強公共安全管理，依規定期公安申報，市府後續也將派員加強聯合稽查，以維護市民安全。倘有刻意規避公安申報事實及其它違反建築法事項，將依法處新台幣6萬至30萬元不等之罰鍰，並要求限期改善，必要時執行斷水斷電措施，並強制拆除室內裝修。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨近1時發生公安事故，重慶路12巷的2樓餐廳疑似氣爆，造成多名路人遭噴飛掉落的碎片砸傷，警消獲報派員搶救，共5人送醫。（編輯：方沛清）1141209