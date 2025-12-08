板橋氣爆瞬間曝光！年輕人才揹朋友走過鐵條就砸下 1女滿臉血倒地送醫

板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆，有女子遭波及而滿臉是血，所幸救治後已無大礙。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆事故，位於大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳因不明原因爆炸，導致6位民眾受傷，其中5人送醫，所幸經救治後已無大礙，而根據現場畫面，當時有5位年輕人走過，下面裝潢和鋼筋鐵條就噴飛砸落，場面怵目驚心。

根據現場監視器，當時有5位年輕人行經該大樓1樓，當中有一人還揹著朋友行經該處，而下一秒便強烈震動，裝潢和鋼筋鐵條瞬間砸下，5人皆遭受波及，還有一名女子遭砸中而倒地不起。

其朋友見她倒臥在地，立刻上前關心，並通知救護車將她緊急送醫，所幸患者皆受輕傷，已在凌晨時分先後出院，確切事故過程和肇事原因則仍待火調進一步釐清。

廣告 廣告

板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆，有年輕人才剛揹朋友走過，下一秒便強烈震動，裝潢和鋼筋鐵條瞬間砸下。（圖／翻攝畫面）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

缺德男海洋館內吸菸不甩勸阻 下一秒遭白鯨「神準噴水」懲罰

賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感

娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住