板橋氣爆結構鑑定出爐 技師公會：補強後可恢復96.9％耐震

板橋府中商圈重慶路的大樓12月8日凌晨近1時發生氣爆，窗戶玻璃全部炸開，現場滿目瘡痍。（本報資料照片）

新北市板橋區重慶路大樓2樓「定食8」及「爭鮮」餐廳日前凌晨發生氣爆，釀成6人輕傷。新北市土木技師公會受委託鑑定建物結構安全，經各項勘查，測量、採證、紀錄及評估分析，土木技師公會指出，氣爆事件損傷建物局部結構，未來採取必要的結構補強後，建物仍能恢復原本耐震能力。

板橋府中商圈重慶路的大樓12月8日凌晨近1時發生氣爆，窗戶玻璃全部炸開，現場滿目瘡痍，爆炸力道甚至把玻璃窗戶噴到對街，玻璃還砸到路過民眾。

新北市土木技師公會理事長丘達昌指出，參酌內政部頒布「建築物耐震能力詳細評估」之方法，該建築物原設計可承受地震震度為4至5級強，氣爆事件損傷2至3樓局部結構，抗震能力降為原本的96.9％，仍能承受震度為4級至5級強；未來採取必要的結構補強後，建築物仍能恢復原本耐震能力。

丘達昌建議，2樓為氣爆事故點，RC外牆全數毀損並已拆除，3樓RC樑與3樓樓版均有明顯開裂損壞，該區域需暫時封閉、並修復補強，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。3樓位於氣爆事故點正上方樓板，有明顯損壞情形，需經重新修復後才可進出使用；其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。

丘達昌表示，4至9樓多為門扇、窗戶變形或破損，若經修繕後搭配機電 設施與消防設備檢修無虞後，可正常使用。1樓多為玻璃門窗毀損，目視檢查並無明顯結構體損傷，可開放供設施清理或修繕作業。 地下室多為既有的混凝土構造龜裂或瑕疵，應非屬氣爆所致。

