板橋氣爆釀6傷、29戶屋損 侯友宜：業者須負賠償責任

新北市板橋區府中商圈重慶路大樓2樓「定食8」及「爭鮮」餐廳8日凌晨近1時發生氣爆，釀成6人輕傷，周遭住戶14人被安置、29戶房屋受損。（本報資料照片）

新北市板橋區府中商圈重慶路大樓2樓「定食8」及「爭鮮」餐廳8日凌晨近1時發生氣爆，釀成6人輕傷，周遭住戶14人被安置、29戶房屋受損。新北市長侯友宜10日受訪表示，已特別要求業者負起賠償責任，並再落實檢查有工安疑慮房屋。

新北市長侯友宜10日受訪表示，已特別要求業者負起賠償責任，並再落實檢查有工安疑慮房屋。（高鈞麟攝）

侯友宜指出，氣爆發生後第一時間，市府團隊及板橋區公所在與住戶所開的檢討會議中，已特別要求業者對周遭的損害、生計受影響的店家要負起賠償責任，而業者也同意負起賠償責任與善後的所有的問題。

廣告 廣告

除賠償部分外，侯友宜說，已請結構技師檢查每一棟、每一戶，必須確認完全無礙，再完成修復後，民眾則可以返家，並在治安會報中，特別要求落實檢查有工安疑慮房屋。

更多中時新聞網報導

從臨床到醫管 洪芳明不忘初心

現金、保障型資產 宜配置3成以上

林俊傑AAA獻曲驚喜領2獎