板橋氣爆驚魂夜！她見女子「滿臉鮮血」站面前嚇壞：全身還在抖
新北市板橋區府中商圈內爭鮮、定食8餐廳今（8）日0時50分發生氣爆意外，一共造成5人受傷送醫，附近住戶全被巨大聲響嚇醒，有民眾形容「整棟樓都在晃」，也有人「上廁所」幸運躲過死劫。一名女網友心有餘悸還原事發過程，表示看到一名女子「滿臉鮮血」站在自己的面前，「嚇到全身還在抖」。
今日凌晨板橋多位民眾在社群平台發文，稱聽聞爆炸巨響，不久後伴隨著滿街的救護車、消防車聲，竟是發生氣爆意外。
現場畫面可見，位於重慶路上的定食8、爭鮮餐廳內部幾乎全毀，外牆招牌、玻璃也瞬間破裂四散，大量殘骸掉落至1樓。
消防員入內搜救，主要爆炸點集中在爭鮮、定食8餐廳，並在樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶。事發後業者到場配合火調，表示餐廳早於9時30分就關門，員工最晚也在10時就離開店內，至於氣爆發生原因仍有待釐清。
板橋氣爆驚魂1／附近吃飯突聞巨響！她見女子「滿臉鮮血」站面前嚇壞：全身還在抖
一名女網友在Threads發文表示，當下剛好在附近吃飯，突然聽到一聲巨響，接著爭鮮餐廳就引發氣爆，親眼目睹有人受傷躺在地上，也有一名女子「滿臉是血」站在自己面前，讓她嚇到發抖。
她也呼籲，在府中附近的民眾應遠離事發地點，同時也祈求傷者能平安康復，「請妳要沒事，為妳禱告，還有其他受傷的人也要平平安安」。
板橋氣爆驚魂2／「差一點就不在了」！她上廁所逃死劫驚呼：生命可貴
一名女網友在Threads指出，氣爆當下剛好去上廁所，「如果早一點我就不在了（亂講話我要慶幸）感謝我的月經讓我去上了一下廁所」。
她也說，不少熱心民眾也到現場查看是否有傷者需要幫忙，「很多警察來協助了，大家不要擔心相信會處理好的」，對於經歷生死一瞬間，她也驚呼「讓我再次感受到生命很可貴」。
板橋氣爆驚魂3／附近月子中心狂震！新手爸嚇醒：有人疑揮手電筒求救
一名新手爸爸在Threads發文指出，在月子中心準備睡覺時，突然聽到一聲巨響，整個大樓也跟著震動起來，過了5分鐘後大量消防車、警車出動救援，後續得知為餐廳發生氣爆，呼籲附近民眾迴避事發地點，注意自身安全。
他也說，事發當下看到隔壁大樓有人不停在揮手電筒，疑似在求救，「希望沒事」。對此，有名網友也留言回應「揮手的是我」，並表示家人已經安全獲救，目前並無大礙。
板橋氣爆驚魂4／威力巨大「整棟樓都在晃」！民眾驚呼：幸好滷味攤阿姨沒事
一名網友在Threads發文指出，當晚剛好在附近喝酒聊天，豈料突然氣爆，威力強大到整棟大樓都在晃動，一行人趕緊跑下樓避難，該篇貼文引起網友熱議，紛紛表示「我也在現場氣爆真的很大聲，超恐怖」、「新北真的不平靜」、「超恐！我剛剛凌晨就是騎這條⋯阿彌陀佛還好平安回家了」、「府中事情很多，6月檸檬草隔壁燒肉店才燒掉」。
一名網友也說，有家知名滷味攤就在事發地點附近，「還好滷味攤阿姨沒事」。
更多鏡報報導
板橋府中商圈深夜氣爆瞬間曝光！定食8、爭鮮炸成碎片 樓梯驚見4瓦斯鋼瓶
老家被惡火燒光！樂觀正妹站殘骸前「微笑」合照 一席話惹哭網友
健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 55 分鐘前 ・ 19
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 8
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 319
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 17 小時前 ・ 375
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 32
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 5
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 350
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 3
烏克蘭選手轉籍俄國！ 跳水協會怒申訴「要封殺她」
曾代表烏克蘭出征兩次奧運的跳水選手利斯昆（Sofiia Lyskun），日前受訪時透露自己將轉籍至俄羅斯，考量到兩國之間的惡劣關係，烏克蘭跳水協會宣布，已撤銷她的所有獎牌及榮譽。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 15
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 26
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 1
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 180
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 22