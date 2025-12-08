板橋氣爆驚魂夜！她見女子「滿臉鮮血」站面前嚇壞：全身還在抖

板橋今日凌晨發生嚴重氣爆。圖／翻攝畫面

新北市板橋區府中商圈內爭鮮、定食8餐廳今（8）日0時50分發生氣爆意外，一共造成5人受傷送醫，附近住戶全被巨大聲響嚇醒，有民眾形容「整棟樓都在晃」，也有人「上廁所」幸運躲過死劫。一名女網友心有餘悸還原事發過程，表示看到一名女子「滿臉鮮血」站在自己的面前，「嚇到全身還在抖」。

今日凌晨板橋多位民眾在社群平台發文，稱聽聞爆炸巨響，不久後伴隨著滿街的救護車、消防車聲，竟是發生氣爆意外。

現場畫面可見，位於重慶路上的定食8、爭鮮餐廳內部幾乎全毀，外牆招牌、玻璃也瞬間破裂四散，大量殘骸掉落至1樓。

廣告 廣告

消防員入內搜救，主要爆炸點集中在爭鮮、定食8餐廳，並在樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶。事發後業者到場配合火調，表示餐廳早於9時30分就關門，員工最晚也在10時就離開店內，至於氣爆發生原因仍有待釐清。

板橋府中商圈深夜氣爆，造成4人受傷。圖／翻攝自Threads

板橋氣爆驚魂1／附近吃飯突聞巨響！她見女子「滿臉鮮血」站面前嚇壞：全身還在抖

一名女網友在Threads發文表示，當下剛好在附近吃飯，突然聽到一聲巨響，接著爭鮮餐廳就引發氣爆，親眼目睹有人受傷躺在地上，也有一名女子「滿臉是血」站在自己面前，讓她嚇到發抖。

她也呼籲，在府中附近的民眾應遠離事發地點，同時也祈求傷者能平安康復，「請妳要沒事，為妳禱告，還有其他受傷的人也要平平安安」。

板橋深夜氣爆。圖／翻攝自爆料公社

板橋氣爆驚魂2／「差一點就不在了」！她上廁所逃死劫驚呼：生命可貴

一名女網友在Threads指出，氣爆當下剛好去上廁所，「如果早一點我就不在了（亂講話我要慶幸）感謝我的月經讓我去上了一下廁所」。

她也說，不少熱心民眾也到現場查看是否有傷者需要幫忙，「很多警察來協助了，大家不要擔心相信會處理好的」，對於經歷生死一瞬間，她也驚呼「讓我再次感受到生命很可貴」。

20251208板橋深夜氣爆，有民眾目擊一名女子滿臉是血。圖／翻攝自Threads @zyf_01.15

板橋氣爆驚魂3／附近月子中心狂震！新手爸嚇醒：有人疑揮手電筒求救

一名新手爸爸在Threads發文指出，在月子中心準備睡覺時，突然聽到一聲巨響，整個大樓也跟著震動起來，過了5分鐘後大量消防車、警車出動救援，後續得知為餐廳發生氣爆，呼籲附近民眾迴避事發地點，注意自身安全。

他也說，事發當下看到隔壁大樓有人不停在揮手電筒，疑似在求救，「希望沒事」。對此，有名網友也留言回應「揮手的是我」，並表示家人已經安全獲救，目前並無大礙。

板橋深夜氣爆，有民眾目擊附近大樓有人揮手電筒求救。圖／翻攝自Threads @boray_chen

板橋氣爆驚魂4／威力巨大「整棟樓都在晃」！民眾驚呼：幸好滷味攤阿姨沒事

一名網友在Threads發文指出，當晚剛好在附近喝酒聊天，豈料突然氣爆，威力強大到整棟大樓都在晃動，一行人趕緊跑下樓避難，該篇貼文引起網友熱議，紛紛表示「我也在現場氣爆真的很大聲，超恐怖」、「新北真的不平靜」、「超恐！我剛剛凌晨就是騎這條⋯阿彌陀佛還好平安回家了」、「府中事情很多，6月檸檬草隔壁燒肉店才燒掉」。

一名網友也說，有家知名滷味攤就在事發地點附近，「還好滷味攤阿姨沒事」。



回到原文

更多鏡報報導

板橋府中商圈深夜氣爆瞬間曝光！定食8、爭鮮炸成碎片 樓梯驚見4瓦斯鋼瓶

老家被惡火燒光！樂觀正妹站殘骸前「微笑」合照 一席話惹哭網友

健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍