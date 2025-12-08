板橋氣爆！一旁就是婦產科 餐廳內尋獲4鋼瓶疑釀禍

今天8日凌晨12點多，新北板橋重慶路上位在二樓的定食8餐廳，疑似瓦斯鋼瓶外洩發生氣爆。（圖／東森新聞）





連鎖餐飲「定食8」新北板橋府中店，今（8日）凌晨近1時許發生氣爆，造成6名路人受傷。消防初步排除現場後，尋獲4支疑似造成氣爆的鋼瓶，另定食8附近除有許多餐飲店，還有多間診所，若氣爆發生在熱鬧時段，可能造成嚴重危害。

附近監視器拍下，位於位於府中商圈重慶路的三角窗大樓，其大樓突然噴濺出大量的招牌與玻璃、裝潢碎片，射向四周造成6人輕傷，其爆炸產生的震動，更令附近住戶一度以為發生地震。一旁居民出門，所見盡是如轟炸後的景象，定食8、爭鮮所在的2樓玻璃全被炸光，招牌鐵架也砸落在街道上，馬路旁甚至有人躺在地上。

消防獲報派遣29車88人搶救，確定現場5女1男受傷，其中有名傷者雖無明顯外傷，但耳膜遭巨大的爆炸聲震傷。消防也在現場尋獲3大1小共4支鋼瓶，最大一支重量約20公斤，不排除是瓦斯鋼瓶外洩導致事故發生。所幸事發當時早已過了下班時間，也非人多時間，沒有釀成更嚴重傷亡。

另從街景圖可見，氣爆大樓除有餐廳也有醫美診所，大樓對面還有中醫診所，旁邊還有多間餐廳，約百公尺外亦有婦產科診所，如果氣爆發生在白天或熱門用餐時段，後果不敢想像。

