板橋氣爆"鋼瓶未關"釀禍? 檢方.火調科持續釐清調查

是人為疏失嗎？新北市板橋府中商圈，昨天（9日）凌晨發生大規模氣爆事件，造成6人受傷，其中5人送醫，還有29戶居民的住家被波及，更不用說整棟大樓的店家業者，生意全部停擺，這一場無妄之災，也帶來嚴重的損失，接下來，檢察官和消防火調人員，要針對是否瓦斯鋼瓶沒關好而釀災，仔細調查。

新北市板橋氣爆後的第二天，整棟大樓人去樓空，住戶和店家業者都無法入內，而爆炸的二、三樓，則被蓋上帆布，進行內部拆除作業。民視記者洪巧璇：「氣爆的大樓幾乎都是商家業者，只有7樓是住戶 而意外發生之後，為了要進行安全評估鑑定，因此整棟樓都停電，要等到復電得要等到，安全鑑定報告結果出爐才會復電。」報告結果最快也得等一個禮拜才會出爐，也就是說，住戶只能繼續安置、業者生意被迫停擺，但問題來了，安置旅館只能讓居民住3天，而業者生意損失的補償方案也還沒定調，民眾無所適從，只能繼續等。

受災戶：「從來沒有發生這個事情，都沒有人在想說會這麼，突然間有這種事情，以為共產黨打過來，像炸彈炸了這樣砰一聲。」受災戶：「玻璃這樣從那邊過來，當下就砰，我在房間。」不只大樓受損，周圍的住家也被氣爆波及，炸的滿目瘡痍，住戶平白遭受無妄之災，實在難以接受。受災戶：「這克難式的啦，要請那個鋁門窗的人來做，求償應該窗戶啊，修理啊，修理費要跟他求償這樣子。」新北市板橋區長陳奇正：「沒有辦法營業的或者是屋損的部分，他們也會提出相關的一個證明，那這個部分我們也會來，協調業者做相關的賠償，下午檢察官會到現場來做一個了解，那我們相關單位也會配合待命。」









板橋氣爆人為釀禍？ 檢方、火調科將調查「鋼瓶是否沒關好」釀災

板橋氣爆人為釀禍？ 檢方、火調科將調查「鋼瓶是否沒關好」釀災（圖／民視新聞）

氣爆意外究竟是不是人為疏失釀禍，檢方也列他字案進行調查，釐清真相。





