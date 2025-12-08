民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

新北市板橋區府中商圈「定食8」府中店今（8）日凌晨0時59分發生疑似瓦斯氣爆事件。新北市長侯友宜上午7時趕赴現場勘災，他受訪時說明，本次事故波及5名路過的民眾輕傷，目前都已經出院，但爆炸造成鄰損，將由結構技師會同區公所與鑑定同仁，一戶一戶檢查，同時新北市政府也將成立專案小組，協助被鄰損住戶依法求償。





侯友宜表示，板橋重慶路凌晨1時許發生氣爆狀況，波及到5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院了，不過由於爆炸威力蠻大而造成鄰損，目前消防局正在鑑定爆炸原因中；而所有鄰損，目前由結構技師會同區公所與件定同仁，一步一腳印把鄰損詳細情形一戶一戶檢查。

快新聞／板橋氣爆5路人遭波及 侯友宜勘災：傷者皆已出院、鄰損依法求償

侯友宜（中）今早到場板橋氣爆案現場勘災。（圖／新北市政府提供）

侯友宜說，目前看到是對面將近有4戶、前面也有2戶左右，那到底還有幾戶還要再把它鑑定清楚，不過他已要求成立專案小組，對受到鄰損的，市府將協助依法求償。至於爆炸因素跟店家的相當關係，「我們會釐清楚以後，會再跟大家做一個說明」。

至於氣爆點初步推估是在廚房或休息室？侯友宜則說，「詳細在屋內哪一個地點，因為也有桶裝瓦斯，但是真正的地點跟因素，我想還是要等火災鑑定小組把它鑑定出來以後，再跟各位做一個詳細的報告」。

同棟大樓住戶部分，侯友宜強調，為了整體住戶的安全，目前為止現場仍封鎖，不過交通已經把它打開維持順暢，等鑑定因素鑑定出來以後，在結構沒有問題底下，才會讓住戶回到這個地點，而住戶昨晚都已經安置好了。

關於鄰損住戶協助求償的管道，侯友宜則說，「我們會主動一戶一戶、挨家挨戶去做了解，至於損壞的部分，我們會請住戶跟我們共同把它拍照存證以後，把鑑定因素找出來，那誰要負責任，就會跟住戶一起跟這個肇事者來求償」。

記者追問，目前是否全棟停水停電、不能工作？對此，侯友宜強調，市府會儘速把爆炸結構問題、以及有無受到損傷的地方逐漸把它做開放，這是現在趕快積極處理的地方，不要影響後續、未來在這棟大樓要工作的這些商家。







