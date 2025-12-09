板橋氣爆6傷「瓦斯鋼瓶未關」釀禍？ 檢方、火調到場追查

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

新北市板橋府中商圈的大規模氣爆，是人為疏失嗎？這一起事件，造成6人受傷，還有29戶居民的住家被波及，更不用說整棟大樓的店家業者，生意全部停擺，損失慘重，今天（9日）下午，檢察官和消防火調人員也到現場，針對是否瓦斯鋼瓶沒關好而釀災，來仔細調查。

戴上安全頭盔、口罩，換上雨鞋，檢察官9號下午會同火調科人員，直奔發生氣爆的二樓餐廳勘查。檢察官vs.記者：「檢座目前有懷疑是人為疏失造成的嗎。」新北市板橋氣爆後的第二天，檢察官來到現場勘驗將近一個多小時，而這起意外，新北地檢署也分他字案偵辦，不排除是人為因素，導致氣爆。初步研判，可能是瓦斯連接的管線鬆脫，也有另外一種可能，是安全閥沒關緊，才讓瓦斯外洩爆炸，檢方後續將約談餐廳負責人、瓦斯公司，以及受害的6位民眾到案，協助調查，而這棟大樓的其他樓層，到底何時才能恢復營業？

民視記者洪巧璇：「氣爆的大樓幾乎都是商家業者，只有7樓是住戶而意外發生之後，為了要進行安全評估鑑定，因此整棟樓都停電，要等到復電得要等到，安全鑑定報告結果出爐才會復電。」報告結果最快也得等一個禮拜才會出爐，也就是說住戶只能繼續安置、業者生意被迫停擺，但問題來了，安置旅館只能讓居民住3天，而業者生意損失的補償方案也還沒定調，民眾無所適從，只能繼續等。受災戶：「從來沒有發生這個事情，都沒有人在想說會這麼，突然間有這種事情，以為共產黨打過來，像炸彈炸了這樣砰一聲，這克難式的啦，要請那個鋁門窗的人來做，求償應該窗戶啊修理啊，修理費要跟他求償這樣子。」









氣爆意外究竟是不是人為疏失釀禍，檢方著手調查，釐清真相。





