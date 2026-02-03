板橋江翠社宅即將完工 侯友宜打造全齡友善、婚育優先宜居城市 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市長侯友宜3日前往板橋江翠社會住宅視察工程進度，實地了解整體規劃與即將完工情形。侯友宜表示，市府持續推動社會住宅政策，重視居住品質與使用需求，透過完善規劃與用心施工，落實居住正義，打造讓市民安心生活的宜居城市。



侯友宜指出，社會住宅不只是提供一個居住空間，更是讓不同年齡、不同需求的市民，都能在城市中找到安心落腳的地方。板橋江翠社宅於111年開工動土，每坪造價僅約14萬元，要特別感謝施工團隊在疫情後「工料雙漲」的困境下，仍能如期如質完工。

新北市長侯友宜視察新北市板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程。(圖/新北市城鄉發展局提供)

本案以「全齡友善」為核心理念，並特別保留至少40%比率給弱勢對象、至少20%比率給新婚或育有未成年子女家庭，且育有未成年子女數較多者將優先承租。透過貼心的空間配置與無障礙動線設計，並取得綠建築、智慧建築及通用設計標章，讓長者、青年及婚育家庭，都能享有安全、舒適且有尊嚴的居住環境。

城鄉發展局表示，板橋江翠社宅預計取得綠建築、智慧建築及通用設計標章，基地面積約2,340平方公尺，規劃興建一幢二棟建築，地下3層、地上11層，共約130戶住宅單元（其中套房型71戶、二房型34戶及三房型25戶），並設置汽車停車位61格，同時結合老人及身心障礙者日照中心，兼顧居住與照顧需求。基地周邊生活機能成熟，鄰近市場、江翠國中、江翠國小及大型賣場，可滿足日常採買與就學所需；步行至捷運江子翠站約10分鐘，周邊亦設有YouBike租借站，並鄰近64號快速道路及新北環河快速道路，對外交通便捷。



隨著工程即將完工，板橋江翠社宅不僅提供市民穩定的居住選擇，也成為新北市推動宜居城市的重要拼圖。截至115年1月，新北市已完工及興辦中的社會住宅規模持續擴大，由地方與中央攜手興辦已達23,083戶；市府將持續整合中央資源，帶動整體興辦量體朝4.1萬戶穩健邁進，讓更多市民在新北住得安心、生活便利，逐步實現「宜居新北」的城市願景。