板橋江翠社宅即將完工 打造全齡友善、婚育優先「新北好居」

▲新北市板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程里長合影。(圖:新北市城鄉發展局提供)

新北市長侯友宜於三日前往板橋江翠社會住宅視察工程進度，實地了解整體規劃及即將完工的情況。侯友宜強調，市府將持續推動社會住宅政策，重視居住品質與使用需求，透過完善的規劃與用心的施工，落實居住正義，打造一個讓市民能夠安心生活的宜居城市。

侯友宜指出，社會住宅不僅僅是提供一個居住空間，更是讓不同年齡及需求的市民，都能在城市中找到安全的落腳之處。板橋江翠社宅於一一一年開工，每坪造價約十四萬元，特別感謝施工團隊在疫情後面臨「工料雙漲」的困境下，仍能如期且高品質地完成工程。

該案以「全齡友善」為核心理念，特別保留至少百分之四十的單位給弱勢對象，並為新婚或育有未成年子女的家庭保留至少百分之二十的單位，且育有較多未成年子女的家庭將優先承租。透過貼心的空間配置與無障礙動線設計，並取得綠建築、智慧建築及通用設計標章，讓長者、青年及婚育家庭都能享有安全、舒適且有尊嚴的居住環境。

新北市城鄉發展局表示，板橋江翠社宅將取得綠建築、智慧建築及通用設計標章。基地面積約二千三百四十平方公尺，計劃興建兩棟建築，地下三層、地上十一層，共一百三十戶住宅（套房七十一戶、二房三十四戶、三房二十五戶），並設有六十一個汽車停車位，還結合老人及身心障礙者日照中心，兼顧居住與照顧需求。周邊生活機能成熟，靠近市場、學校及大型賣場，步行至捷運江子翠站約十分鐘，交通便利。

隨著工程即將完工，板橋江翠社宅將成為新北市宜居城市的重要一環。截至一一五年一月，新北市社會住宅已達二萬三千零八十三戶，市府將持續整合資源，推動總量朝四點一萬戶邁進，讓市民在新北安心居住、生活便利，實現「宜居新北」的願景。