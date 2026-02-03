社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

新北市民有福了，"板橋江翠社宅"即將完工了！上午，新北市長侯友宜前來視察，這個社會住宅打造"全齡友善"，特別保留給弱勢、新婚或青年等，一共規劃130戶的住宅單元，同時結合老人和身障日照中心，要照顧全體市民需求。

春節前夕，新北市長侯友宜特別到"板橋江翠社宅"視察，除了感謝施工團隊，更要仔細監督，因為即將完工，最後收尾細節，不容馬虎！

板橋江翠社宅將完工 規劃130戶結合老人.身障日照中心

"板橋江翠社宅"打造"全齡友善"，特別保留40%給弱勢對象、20%給新婚或育有未成年子女家庭，不只如此，建築品質也要兼顧，預計取得綠建築、智慧建築及通用設計標章，面積約2340平方公尺，一共規劃130戶住宅單元，同時結合老人及身障日照中心，照顧多元需求。





社會住宅逐步興辦，要讓不同年齡、不同需求的市民，都能在城市中找到安心落腳的地方。





