板橋江翠社宅拚完工 城鄉局：130戶打造安心宜居新選擇

（記者陳志仁／新北報導）新北市長侯友宜3日前往板橋江翠社會住宅視察工程進度時表示，江翠社宅鄰近捷運站，周邊學校、公園、市場等生活機能完善；完工後將提供 130 戶住宅單元，優先照顧弱勢族群與青年家庭，打造安心宜居的居住環境；此外，新北市議員山田摩衣也到場全程關心。

圖／新北市長侯友宜與新北市議員山田摩衣視察新北市板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程。（新北市政府城鄉發展局提供）

侯友宜指出，板橋江翠社會住宅規劃保障 40% 給弱勢對象、20% 提供新婚或育有未成年子女家庭入住，讓需要幫助的市民及青年、婚育家庭能在交通便利、生活機能成熟的地段安心成家；他強調，市府推動社會住宅不僅重視數量，更重視居住品質與生活支持。

侯友宜直指，新北市近年與中央攜手推動社會住宅建設，累計已達 2.3 萬戶，未來規劃擴充至 4.1 萬戶；所有社宅皆朝向結合綠建築、智慧建築與通用設計方向發展，提供安全、舒適且友善的居住空間，實踐居住正義。

侯友宜也提到，板橋江翠社會住宅於 111 年動土，施工期間面臨工料雙漲挑戰，仍在團隊努力下如期推進，預計於 115 年 3 月完工；此外，社宅內也設置老人日間照顧中心，搭配周邊完善機能，滿足不同年齡層的居住與照顧需求。

新北市政府城鄉發展局長黃國峰說明，江翠社宅基地面積約 2,340 平方公尺，規劃興建一幢二棟建築，地下 3 層、地上 11 層，總計約 130 戶住宅單元，包含套房型 71 戶、二房型 34 戶及三房型 25 戶，並設置汽車停車位 61 格，結合老人及身心障礙者日照中心；基地鄰近市場、學校與捷運江子翠站，交通與生活機能兼備，提供市民優質居住選擇。

