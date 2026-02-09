板橋污水接管 拚破九成

新北市長侯友宜表示建設不分中央或地方軌道建設持續做讓城市改變。（記者蘇春瑛攝）

農曆年前夕，新北市長侯友宜昨（九）日率市府團隊至板橋區公所辦理行動治理座談，向一百二十六位里長拜早年並傾聽地方建議。侯友宜表示，建設不分中央與地方，市府將持續展現行動力，與里長攜手推動板橋發展。

針對停車問題，侯友宜指出，近七年市府已於板橋闢建二十一處立體及平面停車場，提供三千零九十四格汽車位及一千六百零六格機車位。污水接管工程亦持續推進，目前全力施作浮洲地區，預計至今年底，板橋污水接管率可突破九成，改善整體居住環境。侯強調，市府兼顧大型建設與民生日常，近七年已完成三十處人行道改善，今年將再針對七處重要路段優化，打造友善行人環境，期盼國家兒童未來館落腳板橋，為下一代打造國家級學習場域。

重大建設上，板橋第二國民運動中心正進入施工衝刺階段，預計今年完工啟用；玫瑰公園市民活動中心結合日照中心已於二月啟動招標，其餘六處市民活動中心基地，將配合都市更新、廳舍合建及捷運開發同步推動。針對殯葬議題，民政局表示，持續推動分散分流及交通優化措施，就回饋機制與地方溝通。

民政局表示，自一○八年行動治理啟動以來，板橋區累計案件五百八十六件，已解除列管五百五十五件，執行率逾九成。