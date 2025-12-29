板橋汽車連撞7機車 警方：駕駛無照毒駕

白車轉入巷弄，逆向行駛路上，一度半路停下又繼續向前開，接著卻失控暴衝，撞上路邊多輛機車，牽車的機車騎士也被當場撞擊，倒地翻滾好幾圈再次站起來，走路一跛一跛。

警方接獲報案幾分鐘後趕到現場，肇事的30歲男子辯稱路況不熟，正在看導航不小心踩到油門，但員警初步調查發現駕駛無照上路，經檢測後更驗出毒駕。

附近居民說：「碰一聲，好大一聲，我們在這裡就有聽到很大聲。我說沒有駕照那怎麼租？聽說朋友租給他的。」

附近居民目擊，「聽到跑出來，啊，是車禍，那邊警察人很多，救護車載人出去。」

廣告 廣告

回到現場，車頭損毀變形，機車車殼受損、車牌也被撞凹，有7台機車受波及，車禍地點就在新北市板橋區的溪頭街，肇事黃姓駕駛開著女友租的車，在27日下午4時發生自撞車禍，更殃及1名騎士身上多處擦傷、左手臂骨折。

新北市海山分局交通分隊中隊長蔡思齊說明，「查黃男酒測值為零，惟精神狀態不佳，經施以唾液毒品快篩試劑檢驗，結果為陽性反應。」

闖禍的駕駛有毒品前科，這次吸毒上路包含無照、逆向、毒駕，不僅被警方依《道交條例》製單舉發，累計挨罰超過15萬，更涉犯過失傷害、公共危險、《毒品危害防制條例》，移送檢方偵辦。

※未經判決確定，應推定為無罪