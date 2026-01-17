板橋浮洲福德宮募捐發票助創世 兩千顆高麗菜換發票

立法委員葉元之到場向主辦方及志義工致。(記者黃秋儒攝)

記者黃秋儒／新北報導

為幫助辛苦的農友，新北市板橋區浮洲福德宮在主任委員郭進源的發起下，舉辦「捐發票送愛心助創世」公益活動，活動於今（17）日下午2時舉行，現場準備二千顆雲林農友所生產的高麗菜，立法委員葉元之也特地到場向主辦方及志義工致，他期盼此項公益行善活動能夠遍地開花，在新北蔚為愛心行善風氣。

下午1時許，活動現場排起長長人龍，但大家都非常有秩序的等待著2時活動正式開始，現場工作人員在福德宮總幹事李仁挺及大安里里陳勇鎬帶領下，做好了準備工作，本次活動採每人一張一月份發票兌換一顆高麗菜，兌換到高麗菜的鄉親也都笑逐顏開，大家對廟方的義舉表達深深的支持與感謝。

廣告 廣告

新北市板橋區浮洲福德宮十七日發起募捐發票活動，準備二千顆雲林農友所生產的高麗菜交換民眾愛心發票。（記者黃秋儒攝）

此項愛心捐助發票行動今日在板橋慈惠宮也一同舉行，而活動所有高麗菜由板橋農會贊助，同樣愛到鄉親的熱烈參與。