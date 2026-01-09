板橋湳仔溝蛻變生態廊道 花嘴鴨連2年成群報到

（中央社記者曹亞沿新北9日電）野生候鳥花嘴鴨再度現蹤新北板橋湳仔溝，民眾驚喜。水利局今天表示，花嘴鴨連2年成群報到，顯示湳仔溝成功告別臭名，從髒亂的「新北四大黑龍江」蛻變為豐富的生態廊道。

新北市水利局發布新聞稿，繼去年花嘴鴨群罕見現蹤後，昨天這群「嬌客」再度於津渡橋下亮相。鴨群時而低頭覓食，時而展翅飛翔，不僅豐富當地生態多樣性，更顯現湳仔溝從髒臭河溝蛻變為生態廊道的成果。

水利局長宋德仁表示，花嘴鴨喜好棲息於水生植物豐富的水域環境。湳仔溝早期髒臭凌亂，被戲稱為「新北四大黑龍江」之一，當時幾乎無人相信環境能有翻轉的一天。

宋德仁指出，水利局自2007年起分3階段整治湳仔溝，先後完成污水截流、底泥固化減臭，並跨局處合作稽查污染、提升污水接管率等措施。經過幾年努力，不只把湳仔溝的水弄乾淨了，更找回消失已久的自然生態。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，花嘴鴨為雜食性水禽，體長約50至60公分，嘴端呈鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類及昆蟲為食，過往是冬候鳥，現逐步成為留鳥或夏候鳥。湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示環境適宜，期待鴨群能在當地成功繁殖。

根據最新水陸域生態調查，湳仔溝鳥類、兩棲類、魚類及昆蟲等物種已累計逾160種。宋德仁表示，花嘴鴨能成群現蹤且連續2年報到，就是為湳仔溝環境改善交出最漂亮的成績單。

水利局提醒，民眾造訪湳仔溝時，請以「不驚擾」為原則，安靜地從遠距離捕捉花嘴鴨的可愛蹤跡。（編輯：管中維）1150109