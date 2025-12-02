板橋湳興市場暗藏天九牌賭場！警逮21人還查獲「喪屍毒品」

警方到場查緝。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋警分局近日接獲線報，轄區中興路湳興市場內暗藏職業天九牌賭場，經蒐證後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，昨天（1日）晚間會同霹靂小組警力強勢攻堅入內，逮捕許姓負責人等3人及18名賭客，另查扣69萬賭資、賭具，更查獲「喪屍毒品」依托咪酯與安非他命等毒品，全案詢後依賭博、毒品等罪嫌移送法辦。

據了解，53歲許姓男子今年7月間，在板橋中興路湳興市場內承租民宅作為天九牌賭場，並找來55歲謝姓男子負責把風、29歲林姓男子負責清注，為了躲避警方查緝，在前後門裝設監視器，監控外部動靜並管制人員出入，更設有2到門阻，讓警方難以查緝。

板橋警方接獲線報，經蒐證完畢後，持搜索票昨天（1日）晚間8時許前往查緝，霹靂小組警力強勢攻堅入內，逮捕許姓主嫌等3人以及18名賭客，查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、賭具天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器主機及鏡頭2支等證物，更查獲「喪屍毒品」依托咪酯與安非他命等毒品。

警方追查確認毒品為許姓主嫌持有，詢後依毒品、賭博罪嫌將他移送法辦，另外2同夥則依賭博罪嫌移送，至於18名賭客依違反社會秩序維護法移請裁處。

警方到場查獲賭場。（圖／翻攝畫面）

