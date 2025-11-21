板橋溪北公園地下停車場啟用 侯友宜宣布免費停1個月

248251121a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府為提升板橋地區停車機能，於板橋區溪北公園闢建地下2層停車場。市長侯友宜昨（20）日出席啟用典禮，並宣布自當日18時起至12月19日試營運期間，開放1個月免費停車，鼓勵民眾善加利用。

侯友宜表示，溪北公園周邊社區林立，停車空間不足，本次啟用的地下停車場暨公園改建工程總經費約7.3億元，提供280格汽車停車位及50格機車停車位。停車場採全智慧管理系統，包含車牌辨識、車位在席、智慧尋車、充電服務及多元支付方式，有效提升民眾停車便利性。

侯友宜指出，本案除了新建停車場，更同步進行公園環境再造，包括優化步道、舞台廣場及增設天幕籃球場，同時將填平原有景觀池以增加活動空間。市府也承諾明（115）年將增設兒童遊戲場，提供各年齡層市民朋友更舒適多元的休憩空間。

侯友宜強調，新北市自108年起持續投入資源於各行政區新建停車場，板橋區累計已新建21處停車場，共提供3094格汽車停車位及1606格機車停車位，板橋忠孝公園地下停車場也將於下週開放。市府團隊會持續推動公共停車場建設，滿足民眾停車需求。

交通局說明，溪北公園地下停車場將於12月20日起正式收費營運，臨停費率為汽車每小時30元、機車每次20元。月票採計名方式，提供汽車220張（4000元/張）及機車35張（300元/張），各項費率皆依照市府交通局規定辦理。

照片來源：新北市政府新聞局提供

