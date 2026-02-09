板橋爆警匪追逐戰！雙載機車拒檢衝撞釀2傷 女通緝犯狼狽落網

記者林盈君／新北報導

9日下午5時許，新北市板橋區英士路，靠近文德國小正門口，發生警匪追逐事件，一台雙載機車遭警方攔查，未料機車卻拒檢、企圖衝撞逃逸，最後被尾隨的員警攔下，車上的1男1女遭逮捕。

新北市板橋文德國小正門口，發生警匪追逐事件。（圖／翻攝畫面）

警方初步釐清，女子因遺棄罪遭通緝，而男子身上疑似查獲毒品，2人企圖逃逸衝撞時，不慎擦撞一台貨車及汽車，連人帶車倒地，最後被警方壓制逮捕。由於2人有輕微擦挫傷，目前先戒護就醫中，稍晚將帶回派出所偵訊。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

驚悚畫面曝！板橋公車轉彎「猛撞長照車」 雙車玻璃爆碎、交通一度癱瘓

販毒集團栽了！僱移工山區「埋包」、泡麵碗當記號 警方攻堅畫面曝光

花蓮街頭10人大亂鬥！「講話大聲」爆發口角 7打3血濺小吃攤

北投溫泉湯屋情侶命案！檢方相驗結果曝 離奇死因待擇日解剖追查

