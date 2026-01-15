板橋牛肉湯推薦 連鎖餐飲人轉身創業 用一碗湯詮釋台式日常

這家板橋台式小吃餐廳由王品出身的創辦人經營，結合傳統風味與現代服務（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心

從王品出走 打造板橋隱藏版餐廳的創業選擇

台式小吃選擇多，但要找一間能同時照顧荷包、味蕾滿足與舒適空間的小吃店，往往得仰賴在地人口中的真正推薦。

這家被食客稱作板橋隱藏版餐廳的小店，其故事從創辦人的勇敢轉彎開始。他曾在王品集團待了近二十年，熟悉餐飲營運、食安流程與品質控管，但在高強度工作中逐漸失去生活的主導權。於是，他選擇離開體制，回到料理最原始的起點。「就想看看，自己能不能用一碗飯、一碗湯，重新找回生活的主導權。」他笑說。

也就是這個念頭，促成了村村食堂的誕生，在板新站附近，他打造出一個融合古早味靈魂、現代感格局的用餐空間，從招牌的牛肉湯到溫暖實在的好吃滷肉飯、人氣滿滿的羊肉湯，都展現出他對食材、湯底與日常飲食文化的堅持。

板橋飯麵館推薦，結合古早味與平價特色的在地小吃選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從傳統小吃出發 翻新用餐體驗的想像



創辦人回憶起接觸傳統小吃的那段時間，深受那些看似平凡、卻能安定人心的街邊料理所感動。他逐漸體會到，小吃不只是一碗飯、一碗湯，而是一種陪伴日常的生活記憶。然而在深入觀察後，他也發現多數傳統小吃店的空間規劃、動線設計與衛生條件存在侷限，難以吸引新世代客群。「我希望《村村食堂》能保留台灣小吃的靈魂，但用更舒服、更現代的方式呈現。」他這麼說。



因此，村村食堂的空間從一開始就確立明確方向：開放式廚房、全透明料理流程、乾淨明亮的座位環境，讓客人不只吃得安心，也能真正感受食物被細心對待的過程。無論是店內人氣餐點如現沖牛肉湯，或是帶有家鄉味的金門麵線，每一道都承載著他對品質的堅持。



他強調，這不僅是經營模式的轉換，更是對古早味小吃文化的一場重新詮釋。將小吃的質樸精神延續下去，同時讓年輕人也願意走進來，坐得舒適、吃得踏實，這正是村村食堂希望帶給板橋地區居民的價值。

板橋人氣拌麵推薦，隱身巷弄間的平價小館，味道讓人一試成主顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

「村村」的名字 源自板橋中山路美食街的生活感



選址落在競爭激烈的板橋中山路美食聚集處，村村食堂一亮相便以獨特的名字與溫度脫穎而出。創辦人分享，店名中的「村」象徵質樸、純粹，也代表著台灣農村生活的記憶——那種簡單卻飽含人情味的日常。「我們希望客人走進店裡時，不是面對一家陌生的新店，而是像回到家般輕鬆自在。」他說。



這份氛圍，也讓許多喜愛金門麵線、滷肉飯等老味道的食客迅速產生共鳴。村村食堂沒有刻意強調噱頭，而是把「回到生活本質」作為品牌核心精神。於是，熟客開始回流，新客也因口碑慕名而來，讓這間位於板新站美食圈的新面孔，逐漸成為板橋平價美食中備受討論的存在。

板新站在地美食，熟客口袋名單中的平價好滋味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

穩紮穩打 做出屬於板橋平價美食的新可能



儘管不少客人鼓勵他展店、甚至有人建議加盟連鎖化，但創辦人始終堅持自己的節奏：「把一間店做到極致，比開十間店更重要。」在競爭激烈的板新站平價美食區塊中，他選擇以穩健速度深耕，而非快速擴張，專注於打造屬於板橋的日常好味道。



村村食堂主打板橋平價美食市場，但不以低價作為競爭，而是用真材實料、透明衛生與零壓力的用餐氛圍獲得口碑。創辦人笑說：「加飯、加麵、加湯通通不加錢，這不是促銷，而是我們的待客之道。」在他眼中，小吃店的本質是讓人吃飽、吃安心，而不是計算每一分成本。



如今，村村食堂正以踏實又有溫度的品牌定位，慢慢融入板橋人的生活步調，成為越來越多人心中真正想推薦的板橋隱藏版餐廳。



《村村食堂》創業背景與營運理念常見問答彙整



Q1：《村村食堂》與一般傳統小吃有何區別？

A：《村村食堂》採開放式廚房與現代空間設計，並保留滷肉飯、麵線等古早味料理，讓顧客能在乾淨舒適的環境中享受熟悉風味。



Q2. 為什麼品牌名稱叫「村村」？

A：「村」字象徵樸實與歸屬感，創辦人希望打造如村落般讓人放鬆的用餐空間，傳遞回到家的氛圍。



Q3. 目前的營運策略是否包含加盟或展店？

A：目前《村村食堂》採單店經營模式，重視品質與口碑建立。未來若有展店計劃，也將以維持初衷為前提。



Q4：招牌現沖牛肉湯與滷肉飯有什麼特色？

A：招牌現沖牛肉湯選用優質的牛肉，搭配以多種蔬菜與大骨慢熬的湯底，喝起來清爽不油膩，帶有淡淡甘甜；滷肉飯則以肥而不膩的口感為主，醬香濃郁但不死鹹，是不少上班族每天都能接受的「日常配飯」選擇。



《村村食堂》

地址：新北市板橋區中山路二段229號

連絡電話：02-2964-3575

官方網站：https://rink.cc/plzif

Google地圖：https://rink.cc/v4jtv

（最新資訊請以商家公告為準）