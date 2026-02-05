板橋特色咖啡廳裡剛出爐的雞蛋糕 誘人香氣從日常到夜市

板橋現烤雞蛋糕，提供外帶與外送服務，香氣現烤即享、冷掉回烤依舊柔軟（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在板橋稚暉街 一段「顛覆傳統的創意雞蛋糕」真實起點

午後想吃點心卻怕太甜太膩？這間小店用真材實料解決選擇障礙，一口咬下，找回久違的療癒感。

在新北市板橋區稚暉街，一家名為鐵漢柔情 CAFE & EGG CAKES的小店，悄悄吸引了不少尋找板橋創意雞蛋糕的甜點迷。店內沒有浮誇的裝潢，也不走連鎖體系的路線，卻憑著空氣中瀰漫的蛋奶香與現煮咖啡香，讓人不自覺停下腳步。創辦人笑說，這一切只是因為「真的太愛吃雞蛋糕」，才會走上這條將美味與故事結合的創業路。這份單純的喜歡，卻在一次次試做中成為生活信念，她希望用最單純的食材與最實在的手法，讓人重新感受到「安心吃甜點」的快樂。

新北人氣特色雞蛋糕，提供多種創意鹹甜口味，層次豐富、冷熱皆宜（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

板橋甜點咖啡廳背後的堅持 一半鐵漢一半柔情



品牌的靈感源自一場偶遇。2024 年底，創辦人在一次咖啡交流中，與一位專業咖啡師談論濃縮拉花與手沖萃取技巧時，萌生了「將濃郁咖啡香與雞蛋糕融合」的念頭。這個靈感不僅開啟了她創業的契機，也成為《鐵漢柔情 CAFE & EGG CAKES》的靈魂核心。



她笑說，這樣的風格正好詮釋了「鐵漢柔情」四個字：咖啡機選用拉霸式設計，外型堅毅、帶有工業感；而雞蛋糕則延續手作精神，口感綿密柔軟、香氣層次豐富。兩者的對比，就像生活中的剛與柔，彼此平衡卻又相互成就。這家板橋甜點咖啡廳，不只是品項創新，更傳遞一種「簡單卻不將就」的生活態度。

板橋咖啡下午茶推薦，結合甜點與咖啡的質感小店，成為不少人打卡踩點首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從門市到夜市 寫下「新北雞蛋糕」的成長軌跡

創辦人最初在中和新生街成立門市，憑著對食材比例與火候的堅持，烤出外酥內軟、香氣濃郁的雞蛋糕。短短幾個月，就成為許多人口耳相傳的新北人氣雞蛋糕之一。她至今仍記得一位阿公，幾乎一週來上三、四次，只為了那份讓人懷念的蛋奶香。「那種熟悉的味道，其實是最難做到的。」創辦人回憶時這麼說。那段經營歲月，不只是她與顧客的交流，更是品牌味道的根基。鐵漢柔情從巷弄美食到樂華夜市必吃美食再延續至板橋稚暉街，慢慢打出屬於新北雞蛋糕的品牌記憶，也讓不少人把這裡列為板橋下午茶推薦的清單之一。

板橋雞蛋糕外帶推薦，藏身湳雅夜市附近的巷弄，以創意口味與現烤香氣圈粉無數（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在地生活中的甜點角落 板橋公司下午茶推薦新選項

隨著口碑逐漸傳開，不少板橋在地公司已經開始訂購他們的雞蛋糕作為下午茶點心，香氣四溢的甜點成了員工午後的小確幸。為了回應企業與附近住戶的需求，品牌也正式開啟板橋雞蛋糕外送服務，讓更多人能隨時享受到那份剛出爐的溫暖。



創辦人坦言：「每天親自備料與出餐，是一種習慣，也是一種信任的累積。」她相信，唯有堅持手作與現烤流程，才能維持雞蛋糕外酥內軟的口感與穩定品質。



對於想找一間既溫暖又實在的板橋寵物友善甜點店來說，鐵漢柔情可能就是那個可以讓人放慢腳步、喝杯咖啡的地方。



延伸閱讀 關於這家街角甜點咖啡店的那些事



Q1：這家店主要賣什麼？有什麼特色？

他們主打「創意雞蛋糕＋義式濃縮咖啡」的複合型經營，雞蛋糕使用不加水的鮮奶蛋奶麵糊，回烤依然柔軟；咖啡則採用拉霸式機器萃取濃度更高的中深焙義式咖啡。風味上的「鐵漢」與「柔情」形成有趣反差。



Q2：這家店有提供內用嗎？可以當板橋下午茶地點嗎？

沒有。板橋實體店僅提供外帶&外送區。



Q3：除了板橋店，他們還有其他地點嗎？

除了板橋稚暉街門市，他們仍然每天出攤於樂華夜市甜點店，下午四點半準時開始。對於夜市愛好者或想邊走邊吃的客群來說，是不錯的選擇。



Q4：品牌名稱背後的意涵是什麼？

「鐵漢柔情」不只是口號，而是一種品牌個性與食物哲學：用硬派手法（例如拉霸濃縮）與柔和溫度（手作雞蛋糕）打造味覺的對比。這也是創辦人從門市開始走來的品牌核心精神。



《鐵漢柔情 cafe & egg cakes》

地址：新北市板橋區稚暉街52號

連絡電話：0928-352-988

官方IG：https://rink.cc/2s22d

Google地圖：https://rink.cc/s6p2m

（最新資訊請以商家公告為準）