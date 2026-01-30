板橋玩命關頭！ 拒檢飆逃「險撞警」 罰4萬吊照半年

新北市 / 綜合報導

昨(29)日晚間6點多，新北市板橋區三民路二段上發生一起拒檢逃逸案，一輛白色轎車因為違規左轉遭到員警攔查，沒想到駕駛不但無視員警，還直接猛踩油門，加速逃離現場，甚至差點撞到員警。雖然員警當下騎車追了上去，但因為當時正逢下班尖峰時間，路上車流量大，為了避免意外發生，員警也不敢追得太緊，白色轎車因此得以趁亂脫逃。不過警方事後調閱監視器，通知莊姓駕駛到案說明，也對他沿路瘋狂違規的行為，開出超過4萬元罰單，並吊扣駕照6個月。

員警VS.莊姓駕駛說：「下車，下車。」不停朝車內大聲喝斥，嗓門都喊到啞了，但駕駛仍然不為所動，拿出警棍敲打車頂，沒想到駕駛仍頑強拒檢，下一秒更直接猛踩油門逃離，還差點撞到員警。

引擎聲轟轟轟，白色轎車飛快落跑，員警趕緊騎車追上去，目擊民眾說：「畢竟下班時間車流量是比較多啦，他是等到前面的車全部都走了，他才趕快加速逃逸。」白車駕駛趁亂脫逃，員警只能目送他揚長而去，事發在29號晚上6點多，新北市板橋區三民路二段上，莊姓駕駛在路口處違規左轉，被員警看到上前攔查，沒想到他不但拒檢逃逸，還一路瘋狂違規，事後遭到開罰超過4萬元罰鍰，駕照也因此被吊扣6個月。

海山分局埔墘所所長林維群說：「考量當時為交通尖峰時段，員警未緊追在後，避免造成人車危害。」員警VS.莊姓駕駛說：「不要動，熄火，熄火，熄火。」莊姓駕駛不僅拒檢逃逸，還危險駕車闖紅燈，沒打方向燈，幸好沒有發生意外，警方目前，已經通知莊姓駕駛到案，要進一步釐清案情。

原始連結







