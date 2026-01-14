板橋玫瑰公園兒童遊戲場正式啟用

(記者謝政儒新北報導)板橋區親子遊憩新地標「玫瑰公園」全新兒童遊戲場正式啟用！新建遊戲場工程以安全、實用及多元化設計為核心，結合深受孩童喜愛的多樣化的特色遊具，打造出一個兼具趣味與身心探索的公共休憩空間，於 1 月 14 日正式對外開放，歡迎大小朋友前來體驗。



板橋區長陳奇正表示，玫瑰公園位於市區精華地段，生活機能完善，長期以來是周邊里民休閒運動的核心場所。為提升遊樂設施安全性與豐富度，公所積極向景觀處提報「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，獲全額補助新臺幣 380 萬元，為不同年齡層的孩童提供更安全、舒適的遊玩環境。







公園內設置全新的大型複合式遊具，主體採用吸睛的藍色系設計，包含一座刺激的旋轉管狀滑梯與一座適合幼齡的開放式滑梯。遊具設計融合了攀爬網、攀岩塊、獨木橋及互動遊戲板等多元元素，能有效訓練孩童的抓握力、平衡感與肢體協調能力，落實「寓教於樂」的設計理念。此外，全區鋪設嶄新的藍黃相間安全彈性地墊，大幅提升緩衝保護，讓家長在陪伴孩子挑戰各項關卡時更加安心。



德翠里吳偉嘉里長表示，玫瑰公園緊鄰住宅區，使用率極高，感謝區公所與景觀處的重視，新設新穎且具質感的特色遊戲場。新增大型遊戲場不僅豐富了社區的生活機能，也提供家長與孩子更多優質的互動空間，有效凝聚社區的情感。



板橋區公所表示，近年來已完成重慶公園、望月公園、五權公園、大漢橋下及玫瑰公園等5處特色公園，未來將持續推動公園設施的改善與友善環境營造，致力打造充滿吸引力的公共空間。誠摯邀請家長們帶著小朋友趁著假日，共同前來感受這座充滿創意與歡笑的新遊戲空間。