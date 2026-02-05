板橋男加油站自焚 搶救一個月仍傷重不治

即時中心／徐子為報導



上（1）月9日一名年約30歲的林姓男子，竟在新北市板橋民族路加油站自焚，還襲擊旁邊民眾，當場釀成2人受傷，然而經搶救1個月後，自焚的林男仍於昨（4）晚8時許宣告不治。





據了解，當時一名年約30歲的林姓男子，自行拿取一旁的加油槍後，將汽油淋在身上後點燃，過程中疑似因為疼痛，撲向在一旁加油的民眾曾男。消防人員獲報到場後，隨即撲滅火勢；沒想到該男子竟再度朝消防人員撲了過去，後續被壓制，幸好現場並未發現有刀械或危險物品。而林男與曾男，則被雙雙送往亞東醫院救治。至於整起事件的詳細情形及林自焚原因，還有待警方進一步調查釐清。

新北市海山警分局說明，林男涉嫌於1月9日17時44分在板橋區民族路加油站縱火自焚，造成兩名男子受傷，林男身上多處第二級、第三級燒燙傷，已立即送往亞東醫院治療。因林嫌多處器官衰竭、傷口併發敗血症，經搶救無效，院方於2月4日20時33分宣告死亡。本分局依規定報請新北地檢署於5日15時30分辦理相驗，並通知林嫌胞兄會同，家屬無意見，爰將大體發還家屬。

有關林嫌涉犯刑案部分，依刑法公共危險、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。





消防人員將2名傷者送醫。（圖／民視新聞翻攝）



























《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

