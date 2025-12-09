板橋男大老遠跑北投偷到手軟！連零錢筒都不放過 監視器全錄遭逮
台北市北投區義理街日前發生一起離譜竊案，1名43歲林姓男子竟遠從新北板橋跑到北投行竊，挑選連棟公寓下手，從地下室一路摸黑潛入頂樓加蓋，將屋內能拿的貴重物品幾乎搜括殆盡，林男不僅帶走1萬7000元現金、紅包、Switch遊戲機，連價值數萬元的金飾也一把抓走，甚至連放在角落的零錢筒都不放過，可說是「掃貨式」偷竊。
案發於12月2日下午，受害的50多歲屋主一家平時住在4樓，頂樓加蓋則堆放雜物。當晚返家時，屋主敏銳察覺室內有些凌亂，與平日模樣略有不同，進一步查看監視器後才驚覺：竟有陌生男子大搖大擺闖入家中，還慢條斯理地翻找物品，屋主見狀不敢大意，立即上網提醒鄰居注意安全，並向警方報案。
北投警方接獲報案後立即成立專案小組，循線調閱沿路監視器，發現林男犯案後步行快逃，手上還抓著剛偷來的存錢筒，再一路前往機車處騎車離開現場，警方逐步追查車輛與行蹤，最後鎖定林男位於板橋的租屋處。
在掌握確切位置後，警方日前持拘票前往林男住處將他逮捕到案，經查林男有毒品前科，落網後坦承因缺錢花用才鋌而走險，故意跨區犯案，打算將偷來的財物變賣換現金。
警方提醒，竊取他人財物已觸犯刑法竊盜罪，切勿心存僥倖以身試法；若民眾發現可疑人員或不法情況，可立即撥打110報案專線，由警方迅速到場協助處理。北投分局也呼籲民眾提高防盜意識，避免成為下一個受害者。
