板橋男街頭揮斧與友人嬉戲！路人嚇壞報警 社維法送辦

板橋一名男子持斧頭揮舞，民眾嚇壞報案。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市板橋區昨日晚間9時許，王姓男子手持乩童專用的「月斧」與友人嬉鬧，當街揮舞嚇壞路過民眾，擔心發生街頭暴力事件立即報警求助，警方獲報到場將王男帶回派出所釐清，全案依違反《社會秩序維護法》移送新北地院簡易庭裁處。

警方指出，當時王男將車輛停放在路邊，隨後友人到場後，王姓男子便手持日前花2千元買來的乩童專用「月斧」下車，過程中揮舞月斧且嬉鬧聲過大，引來附近民眾注意，誤以為2人拿刀械在街頭拚殺，嚇到立刻打110報警。

警方到場後，發現王男已將手斧收進小客車中，現場也並未有人受傷，王男坦承與朋友嬉鬧時有把斧頭拿出來揮舞，並無傷人的意圖，但因揮舞月斧讓路過民眾誤會陷入恐慌，隨後帶回派出所釐清。

警方告誡2人當街揮斧就是不對，而且這種月斧，是台灣民間信仰中宮廟陣頭使用的法器之一，應該用於廟會而不是路邊，於是將月斧沒入，警詢後將王男依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款移請新北地院簡易庭裁處。

