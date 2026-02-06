板橋男車上玩「月斧」！路人嚇壞急報警

新北市板橋區智樂路5日晚間9時許發生一起引發民眾恐慌的事件。當時有民眾行經該路段，發現路旁一輛自小客車內有男子手持類似斧頭的器械揮舞，擔心可能發生暴力事件，立即撥打電話報案求助。

警方接獲報案後不敢大意，立即通報警網並派員趕赴現場處理。員警抵達後發現，車內為22歲王姓男子正與友人嬉鬧，王男手中所持為陣頭活動常見的「月斧」道具。經初步調查，王男當時將車輛停放在路邊，在車內與友人把玩月斧，因嬉鬧聲音過大，加上揮舞動作明顯，引起路過民眾注意。

民眾透過車窗看見王男手持月斧的畫面，誤以為車內正在發生持凶器鬥毆事件，在恐慌之下立即報警。所幸警方到場後確認，現場並無任何人員受傷，王男也沒有攻擊他人的意圖，純屬與友人間的不當嬉鬧行為。

警方表示，雖然王男並無傷害他人的意圖，但月斧屬於具有高度危險性的器械，在公共場所把玩確實容易引發民眾恐慌，影響社會安寧。警方當場將該月斧沒入，並將王男及相關人員帶回派出所進行身分盤查及製作筆錄。

經過詳細調查後，警方認定王男的行為已構成妨害安寧，決定依據《社會秩序維護法》第63條第1項第1款規定，將全案移請新北地方法院簡易庭裁處。此案件也再次提醒民眾，即使是道具或表演用品，在公共場所不當使用仍可能觸法，應特別注意避免造成他人恐慌。

