板橋男遇電梯維修員伸援手 手動操控慢速搭回20樓住家

民眾遇到檢修員手動開電梯。（圖／民眾提供）

週六宜蘭強震造成全台各地震感強烈，許多民眾在搭乘電梯時遭遇地震，更有數百部電梯因地震而停止運作。一位住在新北板橋的民眾分享了返家時遇到電梯故障，幸運遇見電梯維修人員協助他手動操控電梯回到20樓的經驗。電梯業者解釋，維修人員可透過保養模式手動操控電梯，但速度僅為正常運行的一半，且電梯頂端的調速機對晃動極為敏感，宜蘭強震當晚至少有700部電梯需要檢查維修。專家提醒，地震期間及剛結束後應避免搭乘電梯，以確保安全。

週六宜蘭發生強震時，許多民眾正好在電梯內，有人形容電梯「上下左右shake shake」，讓人驚恐不已，甚至有人嚇得蹲在地上，緊緊抓住電梯側邊的扶手。更有許多電梯因強震而停止運作，讓住在高樓層的住戶十分困擾。

一位住在新北板橋的民眾分享了他的幸運經驗。當時他回到家中所在大樓時，發現B1的電梯因地震而無法使用，原本以為必須爬20層樓才能回家。然而，他遇到了正在檢修的電梯維修人員，對方竟然使用手動方式操控電梯，載他上樓。這位民眾表示，他原本以為維修人員是要先把電梯修好，沒想到對方邀請他進入電梯，才知道要幫他手動操作上樓。他描述整個過程相當緩慢，電梯爬一層樓大約需要10秒左右。

檢修員可以開保養模式手動開電梯。（圖／TVBS）

電梯業者謝先生解釋，電梯內有一個手動開關，檢修人員可以使用鑰匙打開面板，切換到保養按鈕，就能手動操控電梯。在保養模式下，電梯每分鐘大約可爬行15公尺的高度，若要到達20樓，至少需要4分鐘，而正常運行若中途不停靠，只需要1分半鐘就能抵達。

電梯內都設有操控盤，維修人員就是靠這些按鈕進行保養或檢修電梯，但一般民眾無法自行打開這些設備。當電梯因地震或人為因素晃動時，會使頂端的調速機變得更加敏感。當調速機判斷電梯可能失速時，就會切斷馬達主機的電源，並拉動電梯車廂兩側的安全鉗，將車廂夾住在軌道上，這就是為什麼有民眾會因地震被困在電梯內的原因。

電梯調速機遇到晃動會啟動安全鉗。（圖／TVBS）

謝先生指出，週六宜蘭強震當晚，全台至少有700部電梯需要救援和檢查。他建議民眾在地震後應等待至少一兩個小時，確認電梯恢復正常運行後再搭乘。雖然檢修人員因了解電梯情況而能手動操控並協助民眾，但地震當下或剛結束後，民眾應避免搭乘電梯，這才是最安全的做法。

