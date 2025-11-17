板橋知名酸菜魚餐廳有攝狼 變態員工手機偷拍闆娘上廁所

李男在知名酸菜魚餐廳廁所用手機偷拍老闆娘上廁所，遭判處有期徒刑3月。示意圖

引狼入室！新北市李姓男子原任職於板橋某酸菜魚餐廳，但他在今年4月把手機放置在餐廳的廁所內，偷拍老闆娘上廁所，後來老闆娘察覺有異報警，警方從李男手機查獲偷拍影像，他見證據確鑿，坦承犯行，被依妨害秘密罪嫌送辦，新北地院以簡易判決處刑，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

據了解，李男受僱於被害人，原本在餐廳內擔任內場正職，不料他在今年4月24日凌晨1點多餐廳打烊前，把自己的iPhone 16偷偷放置在廁所內，以前鏡頭偷拍老闆娘上廁所的影像，後來被老闆娘發現報警，警當到場逮人，並在手機當中查獲偷拍的影像。

李男自知東窗事發且證據確鑿，因此在警詢時坦承犯行，但辯稱只是一時興起，被警方依妨害秘密罪嫌移送，檢方偵查時，認李男涉犯妨害性隱私及不實性影像罪嫌起訴，因李男自白犯罪，向法院聲請改以簡易判決處刑。

法官認為，李男為滿足一己私慾，手機偷拍被害人如廁影像，顯欠缺尊重他人隱私權的觀念，其犯行同時涉犯《刑法》無故攝錄他人性影像及竊錄他人非公開活動及身體隱私部位，從重以前罪論處，審酌李男反後坦承犯行，但迄今尚未與被害人達成調解、賠償損害或獲得原諒，因此判處有期徒刑3月，如易科罰金以1000元折算1日，仍可上訴。



